कार के टायर का पंक्चर लगवाने गया था पति, पेट्रोल पंप पर पत्नी करती रह गई इंतजार, पता चला तो खो बैठी होश

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मोहाली के जीरकपुर से काम के सिलसिले में चंडीगढ़ पहुंचे दंपती के साथ एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। पत्नी पेट्रोल पंप पर अपने पति का इंतजार करती रही, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस दुर्घटना की आवाज उसने सुनी थी, उसी हादसे में उसके पति ने जान गंवा दी।

जीरकपुर निवासी 51 वर्षीय नीतू बख्शी और उनका पति नीरज बख्शी सेक्टर-9 स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। इस दौरान उनकी कार का पिछला टायर पंक्चर मिला। पेट्रोल पंप पर पंक्चर की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण नीरज पास के किसी पंक्चर वाले की तलाश में सेक्टर-17 की ओर पैदल चले गए। नीतू वहीं पंप पर उनका इंतजार करती रहीं।

इसी बीच उन्हें सड़क पर तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाईं कि यह हादसा उनके पति के साथ हुआ है। काफी देर इंतजार के बाद जब नीरज वापस नहीं लौटे तो उन्होंने फोन मिलाया। पहले फोन नहीं उठा, फिर किसी व्यक्ति ने कॉल रिसीव कर बताया कि नीरज का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें पीजीआई ले जाया गया है।