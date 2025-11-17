Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार के टायर का पंक्चर लगवाने गया था पति, पेट्रोल पंप पर पत्नी करती रह गई इंतजार, पता चला तो खो बैठी होश

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:13 PM (IST)

    चंडीगढ़ में एक दुखद घटना में जीरकपुर के एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह अपनी पत्नी के साथ सेक्टर-9 स्थित एक पेट्रोल पंप पर गए थे जहां उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया।  पंक्चर लगाने वाले को बुलाने के लिए सेक्टर-17 की ओर गए थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। पत्नी ने फोन मिलाया तो किसी अनजान ने कॉल रिसीव की और हादसा होने की बात बताई।

    prefferd source google
    Hero Image

    नीतू जब पीजीआई पहुंचीं तो पति की डेड बॉडी देखकर बेसुध हो गई।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मोहाली के जीरकपुर से काम के सिलसिले में चंडीगढ़ पहुंचे दंपती के साथ एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। पत्नी पेट्रोल पंप पर अपने पति का इंतजार करती रही, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस दुर्घटना की आवाज उसने सुनी थी, उसी हादसे में उसके पति ने जान गंवा दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीरकपुर निवासी 51 वर्षीय नीतू बख्शी और उनका पति नीरज बख्शी सेक्टर-9 स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। इस दौरान उनकी कार का पिछला टायर पंक्चर मिला। पेट्रोल पंप पर पंक्चर की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण नीरज पास के किसी पंक्चर वाले की तलाश में सेक्टर-17 की ओर पैदल चले गए। नीतू वहीं पंप पर उनका इंतजार करती रहीं।

    इसी बीच उन्हें सड़क पर तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाईं कि यह हादसा उनके पति के साथ हुआ है। काफी देर इंतजार के बाद जब नीरज वापस नहीं लौटे तो उन्होंने फोन मिलाया। पहले फोन नहीं उठा, फिर किसी व्यक्ति ने कॉल रिसीव कर बताया कि नीरज का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें पीजीआई ले जाया गया है।

    नीतू जब पीजीआई पहुंचीं तो उनके होश उड़ गए। वहां उनके पति नीरज की डेड बॉडी रखी थी। यह दृश्य देखते ही वह बेहोश हो गईं, जिसके बाद उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। ठीक होने के बाद नीतू ने सेक्टर-3 थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।