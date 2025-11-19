दहशत में पंजाब... 96 घंटों में सरेआम फायरिंग की तीन बड़ी घटनाएं, 3 लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब में इस दौरान आपराधिक घटनाओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बीते मंगलवार बटाला के घुम्मण कलां में पूर्व विधायक हरवंस सिंह घुम्मण के पोते पहलजीत सिंह पर बाइक सवारों ने गोलियां चला दीं युवक को तीन गोलियां लगीं, वह अभी अस्पताल में भर्ती है।

वहीं, प्रदेश में गत 96 घंटों में सरेआम फायरिंग की तीन बड़ी घटनाओं में तीन लोगों की मौत ने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। ये तीनों घटनाएं कहां-कहां हुई और इसके पीछे की वजह क्या थी और अब तक इस पर क्या कानूनी कार्रवाई हुई? आइए, सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं।

फिरोजपुर में RSS कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या शनिवार शाम करीब सात बजे फिरोजपुर शहर के मोची बाजार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरएसएस कार्यकर्ता नवीन के हत्यारे अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

हत्याकांड के चार दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर हत्या करने वालों की पहचान कर ली गई है। फिरोजपुर के एसएसपी भूपिंद्र सिंह सिद्धू ने कहा कि पुलिस आरोपितों के नजदीक पहुंच चुकी है और जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व टेक्निकल मदद से आरोपितों की पहचान की है।

अमृतसर में रंगदारी न देने पर चली गोलियां इसके बाद रविवार को अमृतसर के खलचियां में करियाना कारोबारी को गैंगस्टरों के गुर्गों ने 50 लाख रुपये रंगदारी न देने पर गोलियां मार दीं। सोमवार दोपहर नवांशहर के बंगा में कार सवारों ने पीछा कर स्कॉर्पियो पर 40 गोलियां चलाईं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। कार सवारों ने तीन किलोमीटर पीछा कर वारदात को अंजाम दिया। सरेआम गोलियां चलने से लोग दहशत में हैं।