    दहशत में पंजाब... 96 घंटों में सरेआम फायरिंग की तीन बड़ी घटनाएं, 3 लोगों की मौत

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:46 AM (IST)

    पंजाब में आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं। बटाला में पूर्व विधायक के पोते पर जानलेवा हमला हुआ। फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या से सनसनी फैल गई। अमृतसर में रंगदारी न देने पर फायरिंग हुई। इन घटनाओं ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अपराधियों की धरपकड़ अभी तक नहीं हो पाई है।

    96 घंटों में सरेआम फायरिंग की तीन बड़ी घटनाएं (Jagran Graphic Photo)

     

    जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब में इस दौरान आपराधिक घटनाओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बीते मंगलवार बटाला के घुम्मण कलां में पूर्व विधायक हरवंस सिंह घुम्मण के पोते पहलजीत सिंह पर बाइक सवारों ने गोलियां चला दीं युवक को तीन गोलियां लगीं, वह अभी अस्पताल में भर्ती है।

    वहीं, प्रदेश में गत 96 घंटों में सरेआम फायरिंग की तीन बड़ी घटनाओं में तीन लोगों की मौत ने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। ये तीनों घटनाएं कहां-कहां हुई और इसके पीछे की वजह क्या थी और अब तक इस पर क्या कानूनी कार्रवाई हुई? आइए, सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं।

    फिरोजपुर में RSS कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या

    शनिवार शाम करीब सात बजे फिरोजपुर शहर के मोची बाजार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरएसएस कार्यकर्ता नवीन के हत्यारे अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

    हत्याकांड के चार दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर हत्या करने वालों की पहचान कर ली गई है। फिरोजपुर के एसएसपी भूपिंद्र सिंह सिद्धू ने कहा कि पुलिस आरोपितों के नजदीक पहुंच चुकी है और जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व टेक्निकल मदद से आरोपितों की पहचान की है।

    अमृतसर में रंगदारी न देने पर चली गोलियां

    इसके बाद रविवार को अमृतसर के खलचियां में करियाना कारोबारी को गैंगस्टरों के गुर्गों ने 50 लाख रुपये रंगदारी न देने पर गोलियां मार दीं। सोमवार दोपहर नवांशहर के बंगा में कार सवारों ने पीछा कर स्कॉर्पियो पर 40 गोलियां चलाईं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। कार सवारों ने तीन किलोमीटर पीछा कर वारदात को अंजाम दिया। सरेआम गोलियां चलने से लोग दहशत में हैं।

    गोली चलने की घटनाएं

    1. 16 नवंबर : बटाला के गांव कुलिया के नजदीक गैंग्स्टर मानिक ने पुलिस टीम पर गोलियां चलाई थीं और जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया था।
    2. 8 नवंबर : बटाला के गांव जैतो सरजा में मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें दो लोग घायल हो गए। उनकी पहचान हरविंदर सिंह और प्रीतम सिंह के रूप में हुई थी।
    3. 8 नवंबर: बटाला के डेरा बाबा नानक रोड पर अड्डा शुक्रपुरा में एक करियाना स्टोर पर गोलियां चलाई गईं, दुकान के बाहर खड़ा व्यक्ति घायल।
    4. 3 नवंबर: बटाला के डेरा बाबा नानक रोड पर नई दाना मंडी मोड़ पर अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने एक व्यक्ति पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें दीप चीमा नामक पेंटर की मौत हो गई थी।

     