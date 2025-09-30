चंडीगढ़ में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं, कचरा जलाया तो पकड़ कर ले जाएगी पुलिस, पढ़ें प्रशासन के आदेश

चंडीगढ़ में कचरा जलाने पर रोक लगा दी गई है। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने 27 नवंबर तक प्रभावी आदेश जारी किए हैं। कचरा फसल अवशेष प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील पदार्थ जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरा है। उल्लंघन करने पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। केवल अधिकृत संस्थानों को अपशिष्ट प्रबंधन के लिए छूट दी गई है।

राजेश ढल्ल,चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं। कचरा जलाते हुए दिखे तो पुलिस पकड़कर ले जाएगी। प्रशासन ने कचरा और अन्य अपशिष्ट सामग्री जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी निगरानी करेंगे। इस संबंध में जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी कर दिए हैं, जो कि 27 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीसी ने कहा कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश में कहा गया है कि कचरा, फसल अवशेष, पत्ते, प्लास्टिक, रबर और अन्य ज्वलनशील पदार्थ जलाने से हवा में जहरीली गैसें और कणीय पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर) की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ रही है। इससे नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के कचरे को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।