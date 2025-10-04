Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डेराबस्सी के इस खिलाड़ी ने कनाडा में रचा इतिहास, पहली बार किसी भारतीय ने हासिल की इतनी बड़ी उपल्धि

    By Vishal Mittal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:00 PM (IST)

    डेराबस्सी के नितिन शर्मा ने कैनेडियन स्नूकर एंड बिलियर्ड्स एसोसिएशन के बोर्ड में जगह बनाकर इतिहास रचा है। वे पहले भारतीय हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। कनाडा में द क्यू मास्टर्स अकादमी चला रहे नितिन का लक्ष्य जूनियर खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं लाना है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकें। उन्होंने इस सफलता को अपने परिवार और भारत को समर्पित किया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    नितिन शर्मा ने कैनेडियन स्नूकर एंड बिलियर्ड्स एसोसिएशन की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जगह बनाई।

    संवाद सहयोगी, डेराबस्सी। डेराबस्सी शहर के होनहार खिलाड़ी नितिन शर्मा कैनेडियन स्नूकर एंड बिलियर्ड्स एसोसिएशन (सीएसबीए) की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जगह बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय को कनाडा के स्नूकर संघ के बोर्ड में शामिल किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नितिन शर्मा कनाडा में शीर्ष स्नूकर खिलाड़ियों में गिने जाते हैं और वहां उन्होंने अपनी अकादमी ‘द क्यू मास्टर्स’ के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को तैयार करने का मिशन शुरू किया हुआ है। बोर्ड में शामिल होने के बाद उनका कहना है कि वे विशेष रूप से जूनियर प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप योजनाओं पर ध्यान देंगे ताकि नई पीढ़ी के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।

    अपनी सफलता पर नितिन शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके परिवार और पूरे भारत की है। स्नूकर को और ऊंचाइयों पर ले जाना है और नए खिलाड़ियों को हर अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसकी उन्हें ज़रूरत है।