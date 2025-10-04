डेराबस्सी के इस खिलाड़ी ने कनाडा में रचा इतिहास, पहली बार किसी भारतीय ने हासिल की इतनी बड़ी उपल्धि

डेराबस्सी के नितिन शर्मा ने कैनेडियन स्नूकर एंड बिलियर्ड्स एसोसिएशन के बोर्ड में जगह बनाकर इतिहास रचा है। वे पहले भारतीय हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। कनाडा में द क्यू मास्टर्स अकादमी चला रहे नितिन का लक्ष्य जूनियर खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं लाना है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकें। उन्होंने इस सफलता को अपने परिवार और भारत को समर्पित किया है।

संवाद सहयोगी, डेराबस्सी। डेराबस्सी शहर के होनहार खिलाड़ी नितिन शर्मा कैनेडियन स्नूकर एंड बिलियर्ड्स एसोसिएशन (सीएसबीए) की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जगह बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय को कनाडा के स्नूकर संघ के बोर्ड में शामिल किया गया है।

नितिन शर्मा कनाडा में शीर्ष स्नूकर खिलाड़ियों में गिने जाते हैं और वहां उन्होंने अपनी अकादमी ‘द क्यू मास्टर्स’ के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को तैयार करने का मिशन शुरू किया हुआ है। बोर्ड में शामिल होने के बाद उनका कहना है कि वे विशेष रूप से जूनियर प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप योजनाओं पर ध्यान देंगे ताकि नई पीढ़ी के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।