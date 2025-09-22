रात के सन्नाटे में घुसे चोर, सामान चुराया और घर के बाहर खड़ी गाड़ी में भरकर भागे, चंडीगढ़ में वारदात

Language
    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:03 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-27 में अमित के घर रात में चोरी हो गई। चोर बालकनी के रास्ते घुसे और कीमती सामान नकदी और बच्चों की चांदी की चीजें चुरा ले गए। अमित और उनका परिवार सो रहा था। सुबह उन्होंने पाया कि उनकी कार भी गायब है जिसमें चोर सारा सामान भरकर ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सेक्टर-27 निवासी अमित के घर में चोरों ने रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर बालकनी के रास्ते प्रवेश किया और घर में रखा महंगी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, नकद और बच्चों की चांदी की चीजें चुराकर फरार हो गए। घटना के समय अमित अपनी पत्नी और सास के साथ घर में मौजूद थे, लेकिन चोरों की चालाकी का उन्हें पता नहीं चला। रात को चोरी के कुछ घंटे बाद जब नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि कमरे में सामान बिखरा हुआ है और घर के नीचे उनकी सफेद रिट्ज कार भी गायब थी।

    अमित ने पुलिस को बताया कि यह घटना रात करीब 2.34 बजे हुई। चोरों ने एचपी लैपटॉप, मैक आईडी, सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल फोन, बच्चे की चांदी की चेन, 10 हजार रुपये नकद और कार की चाबी चुरा ली। इसके बाद चोर चोरी किए हुए सामान को अमित की रिट्ज कार में भरकर फरार हो गए।

    पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके से सीसीटीवी फुटेज जुटाई और जांच शुरू कर दी है। यह जांच थाना सेक्टर-26 पुलिस कर रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। अमित पंचकूला में सरकारी विभाग में कार्यरत हैं और उन्हें सरकारी मकान मिला हुआ है।