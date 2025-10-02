Language
    चंडीगढ़ में चोरों का आतंक, 24 घंटे में चार वारदात, मोबाइल फोन छोड़ते हैं न गहने और नकदी

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:05 PM (IST)

    चंडीगढ़ में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। बीते 24 घंटों में चोरों ने कई इलाकों में नकदी सोने-चांदी के जेवर और मोबाइल फोन चुराए। सेक्टर-43 मनीमाजरा और सेक्टर-37 में मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस जांच कर रही है सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कन्हैया लाल के घर से आईफोन समेत तीन मोबाइल चोरी हुए।

    चंडीगढ़ में बढ़ती जा रही चोरी की वारदातें।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते 24 घंटे में चोरों ने अलग-अलग इलाकों से नकदी, सोना-चांदी के जेवर और मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने पीड़ितों के बयानों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहला मामला सेक्टर-43 का है। आशीष कुमार के घर का ताला तोड़कर चोर 90 हजार रुपये, एक जोड़ी सोने की बालियां, एक अंगूठी और एक पावर बैंक ले गए।

    पड़ोसियों ने बताया कि ने एक काले कपड़े पहने घूम रहे सांवले रंग के युवक और एक महिला पर शक जताया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दूसरा मामला मनीमाजरा का है। ब्रेड सप्लाई का काम करने वाला राजिंदर कुमार की गाड़ी में रखे कैश बैग में करीब 30-35 हजार रुपये गायब मिले।

    तीसरा मामला भी मनीमाजरा का है। कन्हैया लाल के घर का दरवाजे खोलकर चोर एक आईफोन समेत तीन मोबाइल फोन और 32,000 रुपये चुरा ले गए।  चौथी वारदात सेक्टर-37 निवासी चौकीदार सराफत अली के साथ हुई। रात को जब वे ड्यूटी पर थे तो कोई उनका मोबाइल फोन चोरी कर ले गया। पुलिस ने सभी मामलों में केस दर्ज कर लिया है।