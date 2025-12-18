क्रिसमस और न्यू ईयर पर चंडीगढ़ में नहीं चलेगी हुड़दंगबाजी, पुलिस का सख्त पहरा; होगा सख्त एक्शन
चंडीगढ़ पुलिस क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए अलर्ट पर है। शहर में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हुड़दंग, छेड़छाड़, और ड्रंक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। क्रिसमस डे और आने वाले नए साल के जश्न में किसी तरह का खलल न पड़े, इसे लेकर चंडीगढ़ पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।
शहर में बढ़ती भीड़, नाइट सेलिब्रेशन और पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं।
पुलिस का साफ कहना है कि जश्न के नाम पर हुड़दंग, छेड़छाड़, हिंसा, ड्रंकन ड्राइविंग या ट्रैफिक जाम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नए साल के जश्न को देखते हुए पुलिस स्टेशन स्टाफ, सिक्योरिटी ब्रांच, इंटेलिजेंस विंग और ट्रैफिक पुलिस के जवान शहर में तैनात रहेंगे।
चंडीगढ़ पुलिस के अनुसार, शहर के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर न्यू ईयर फंक्शन आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से भी लोग पहुंचेंगे।
इसे देखते हुए पब, बार, क्लब, होटल, रेस्टोरेंट, कम्युनिटी सेंटर्स और प्रमुख मार्केट में विशेष पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।
एलांते मॉल, अरोमा सेक्टर-22, आईएसबीटी-17, आईएसबीटी-43, सेक्टर-17 प्लाजा समेत अन्य भीड़भाड़ और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा।
महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महिला पुलिसकर्मियों को भी बड़ी संख्या में ड्यूटी पर लगाया जाएगा।
नए साल के जश्न के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘लेडी पुलिस स्क्वायड’ को भी शहर में उतारा जाएगा। यह स्क्वायड महिला पुलिस इंस्पेक्टरों की निगरानी में काम करेगी।
इसके अलावा पीसीआर वाहनों में महिला पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की जाएगी, जो आपात स्थिति में महिलाओं को पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी प्रदान करेंगी।
31 दिसंबर को एलांते मॉल के सामने वाली सड़क पर वन-वे ट्रैफिक सिस्टम लागू रहेगा। लोगों से अपील की गई है कि वे केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही वाहन खड़े करें।
साइकिल ट्रैक, फुटपाथ और मुख्य सड़कों पर पार्किंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों पर स्पेशल ड्राइव चलाएगी, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जाने तक की कार्रवाई हो सकती है।
पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि सड़कों पर शराब पीते, तेज आवाज में म्यूजिक बजाते, नॉइस पॉल्यूशन फैलाते या हुड़दंग करते पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
नए साल पर ड्रंकन ड्राइविंग रोकने के लिए विशेष नाके लगाए जाएंगे और सरप्राइज चेकिंग भी की जाएगी। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के जवान सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालते नजर आएंगे।
31 दिसंबर की रात 10 बजे से 2 बजे तक शहर की कई प्रमुख अंदरूनी सड़कों को वाहनों के लिए बंद रखा जाएगा। इनमें
•सेक्टर-7, 8, 9 और 10 की अंदरूनी मार्केट रोड
•सेक्टर-17 की अंदरूनी सड़कें
•सेक्टर-10 म्यूजियम व आर्ट गैलरी के सामने की सड़क
•सेक्टर-22 में अरोमा लाइट प्वाइंट से डिस्पेंसरी चौक तक की सड़क
इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वैध पहचान पत्र और रेजिडेंट प्रूफ साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उनकी गाड़ियों को प्रवेश मिल सके।
नए साल को लेकर कुल 52 नाके लगाए जाएंगे। इनमें शहर की सीमाओं पर 9 बाहरी नाके और अंदरूनी सड़कों पर 43 नाके शामिल हैं। इसके अलावा अस्थायी नाके भी लगातार बदले जाएंगे। जश्न वाले इलाकों में पीसीआर वाहनों की लगातार गश्त रहेगी।
पुलिस ने क्लब, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी तैनात रखें, आने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड और पहचान पत्र अनिवार्य रूप से जांचें।
बिना पहचान पत्र किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। क्लबों को निर्धारित समय पर बंद करना होगा और अंदर-बाहर की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संचालकों की होगी।
इधर, कारोबारियों और क्लब संचालकों को लगातार मिल रही गैंगस्टरों की धमकियों के चलते सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
इसी वजह से पुलिस ने क्लब और नाइट लाइफ हॉटस्पॉट्स पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने का फैसला लिया है। पुलिस का दावा है कि किसी भी आपराधिक साजिश को नाकाम करने के लिए इंटेलिजेंस इनपुट पर लगातार नजर रखी जा रही है।
चंडीगढ़ पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें, जिम्मेदारी से जश्न मनाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि नया साल सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा सके।
