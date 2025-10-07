नकली नोटों की खेप मंगवाने की चल रही थी बात, इनपुट मिलते ही पहुंच गई चंडीगढ़ पुलिस, कैथल से दो दबोचे

चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने नकली नोट छापने के मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो हरियाणा के कैथल से हैं। अब तक कुल छह लोग पकड़े जा चुके हैं। ये आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को लालच देकर नकली नोटों का कारोबार करते थे। क्राइम ब्रांच के इनपुट पर अन्य राज्यों में भी गिरफ्तारियां हुई हैं।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नकली नोट छापने वाले गिरोह के तार अब हरियाणा से भी जुड़ गए हैं चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने कैथल जिले से 28 वर्षीय जसविंदर सिंह और 29 वर्षीय सोमदत्त को गिरफ्तार किया है। ये दोनों चंडीगढ़ में गिरफ्तार आरोपितों के संपर्क में थे और उनसे करीब 25,000 के नकली नोटों की खेप मंगवाने की बात चल रही थी, लेकिन इनपुट मिलते ही पुलिस ने दोनों को दबोच लिया।

इससे पहले पुलिस ने 25 सितंबर को सेक्टर-22 से हिमाचल के मंडी निवासी गौरव कुमार, पंजाब के संगरूर निवासी विक्रम मीना उर्फ विक्की, झालावाड़, राजस्थान निवासी जितेंद्र शर्मा गिरफ्तार को किया था। चारों के पास से 24 लाख से अधिक की नकली करेंसी मिली थी।

आनलाइन बनाते थे ग्राहक पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपित इंटरनेट मीडिया के जरिये लोगों को लालच देते थे। वह वीडियो और तस्वीरों के जरिए यह दिखाते थे कि कैसे नकली नोट बनाकर मुनाफा कमाया जा सकता है। पहले वह भरोसा जीतने के लिए ग्राहकों को थोड़ी मात्रा में फर्जी नोटों का सैंपल भेजते थे, फिर बड़ी खेप भेजकर रकम वसूलते थे। इसके अलावा आराेपित फर्जी नोटों को एक-दूसरे तक पहुंचाने के लिए कूरियर सर्विसेज का इस्तेमाल करते थे, ताकि पुलिस की नजर से बच सकें।