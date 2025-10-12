जीरकपुर से परिवार गया था उज्जैन महाकाल के दर्शन करने, घर में घुस गए चोर, पता चलते ही वापसी की फ्लाइट पकड़ी

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। जीरकपुर में चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। भवात रोड पर बसे गुरदेव नगर में रहने वाले 70 वर्षीय रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी कंचन सिंह के घर को चोरों ने निशाना बनाया। परिवार उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए गया हुआ था। चोरों ने मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और सभी अलमारियों के लॉकर तोड़कर लाखों रुपये के सोने के गहने और नकदी चुरा ली।

कंचन सिंह ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी और दो बेटों शुभम और विकास के साथ उज्जैन गए हुए थे। सुबह 7:30 बजे पड़ोसी रमेश चंद सैनी ने उन्हें फोन कर दरवाजा टूटा होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही शुभम ने 112 पर कॉल किया।