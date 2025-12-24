768 जिलों में साहिबजादों की शहादत को समर्पित BJP का महाअभियान, गुरु साहिबान के बलिदान की गाथा घर-घर पहुंचाएगी पार्टी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्र सरकार ने सिख धर्म, सिख इतिहास और गुरु साहिबान की अद्वितीय कुर्बानियों को न केवल देश में, बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान और गौरव दिलाने के लिए ऐतिहासिक पहल की हैं। इसी दिशा में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा एक ऐतिहासिक कदम है, जिसके माध्यम से छोटे साहिबजादों की अनुपम शहादत को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश उपाध्यक्ष बिक्रम चीमा, प्रदेश महासचिव दयाल दास सोढ़ी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मनजीत सिंह राय ने पत्रकारों के साथ बातचीत में यह बात कहीं। इस अवसर पर विनीत जोशी, प्रदेश मीडिया प्रमुख, भाजपा पंजाब भी उपस्थित रहे।



बिक्रम चीमा ने बताया कि भाजपा की ओर से 768 जिलों में एक साथ साहिबजादों की शहादत को समर्पित व्यापक स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इन कार्यक्रमों के माध्यम से गुरु साहिबान के बलिदान और उपदेश हर क्षेत्र और हर वर्ग तक पहुंचाए जाएंगे। यह संदेश बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मराठी, गुजराती, असमिया सहित हर राज्य की मातृभाषा में लोगों तक पहुंचाया जाएगा।



मनजीत सिंह राय ने कहा कि भाजपा ही ने सिख धर्म से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता और दृढ़ता के साथ कार्य करती आई है। करतारपुर कारिडोर, सिख इतिहास को शिक्षा प्रणाली से जोड़ना, तथा गुरु साहिबान के प्रकाश पर्वों और शहीदी दिवसों को देश-विदेश में सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर बड़े पैमाने पर मनाना इसके सजीव उदाहरण हैं।



उन्होंने कहा कि जिस लाल किले से गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का शीश धड़ से अलग करने का आदेश सुनाया गया था, उसी लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश पर्व और शहीदी दिवस मनाए गए।

इसके अलावा 1984 के सिख नरसंहार के दोषियों को सज़ा दिलवाना और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देकर दिल्ली और हरियाणा में सरकारी नौकरियां देना भाजपा सरकारों की संवेदनशील सोच का प्रमाण है।



भाजपा पंजाब के कार्यक्रमों के शेड्यूल की जानकारी देते हुए दयाल दास सोढ़ी ने बताया कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस” के अवसर पर पंजाब के हर जिले में विशेष आयोजन किए जाएंगे।