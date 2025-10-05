Language
    चंडीगढ़ की सड़कों पर सुबह जोश का माहौल दिखा, पर्यावरण संरक्षण और फिटनेस का संदेश लेकर दौड़े चार हजार धावक

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:38 PM (IST)

    चंडीगढ़ में रन फॉर ए ग्रीनर इंडिया के नारे के साथ चार हजार धावक पर्यावरण संरक्षण और फिटनेस का संदेश देने के लिए दौड़े। 5 किमी 10 किमी और 21 किमी की दौड़ में धावकों एथलीटों परिवारों और विशेष रूप से सक्षम बच्चों ने भाग लिया। सेना के जवानों की उपस्थिति ने देशभक्ति का भाव बढ़ाया। एसबीआई ग्रीन मैराथन सीजन 6 अब 17 शहरों में आयोजित किया जाएगा।

    हर उम्र के प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ मैराथन में हिस्सा लिया।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ऊर्जा, उत्साह व जिम्मेदारी के अहसास के साथ चार हजार धावक पर्यावरण संरक्षण, फिटनेस और सामुदायिक एकजुटता का संदेश देने के लिए दौड़े। रन फॉर ए ग्रीनर इंडिया के नारे के साथ चंडीगढ़ की सड़कों पर सुबह जोश का माहौल दिखा।

    हर उम्र के प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ दौड़ लगाई। सेना के जवानों की उपस्थिति ने देशभक्ति का भाव बढ़ाया। वहीं, व्हीलचेयर धावकों व विशेष रूप से सक्षम बच्चों की भागीदारी ने समावेश और साहस की भावना को नई ऊंचाई दी।

    5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की दौड़ में नवोदित धावकों, अनुभवी एथलीटों, परिवारों, फिटनेस समूहों और विशेष रूप से सक्षम बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रत्येक ने समावेशिता और स्थिरता के एक शक्तिशाली संदेश में योगदान दिया। चंडीगढ़ द्वारा इस सीजन के दूसरे चरण की सफल मेजबानी के साथ एसबीआई ग्रीन मैराथन सीजन 6 अब देश के 17 शहरों में अपनी यात्रा जारी रखेगा।