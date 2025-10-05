चंडीगढ़ की सड़कों पर सुबह जोश का माहौल दिखा, पर्यावरण संरक्षण और फिटनेस का संदेश लेकर दौड़े चार हजार धावक

चंडीगढ़ में रन फॉर ए ग्रीनर इंडिया के नारे के साथ चार हजार धावक पर्यावरण संरक्षण और फिटनेस का संदेश देने के लिए दौड़े। 5 किमी 10 किमी और 21 किमी की दौड़ में धावकों एथलीटों परिवारों और विशेष रूप से सक्षम बच्चों ने भाग लिया। सेना के जवानों की उपस्थिति ने देशभक्ति का भाव बढ़ाया। एसबीआई ग्रीन मैराथन सीजन 6 अब 17 शहरों में आयोजित किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ऊर्जा, उत्साह व जिम्मेदारी के अहसास के साथ चार हजार धावक पर्यावरण संरक्षण, फिटनेस और सामुदायिक एकजुटता का संदेश देने के लिए दौड़े। रन फॉर ए ग्रीनर इंडिया के नारे के साथ चंडीगढ़ की सड़कों पर सुबह जोश का माहौल दिखा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हर उम्र के प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ दौड़ लगाई। सेना के जवानों की उपस्थिति ने देशभक्ति का भाव बढ़ाया। वहीं, व्हीलचेयर धावकों व विशेष रूप से सक्षम बच्चों की भागीदारी ने समावेश और साहस की भावना को नई ऊंचाई दी।