    मान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में दिया विशेष ध्यान, किया जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव में जीत का दावा

    By Gaurav Tiwari Edited By: Gaurav Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:44 PM (IST)

    पंजाब की मान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। सरकार ने जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनावों में जीत का दावा किया है। ग्रामी ...और पढ़ें

    चंडीगढ़ पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कई ऐसे काम किए हैं, जिनका सीधा प्रभाव आगामी जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों पर पड़ना निश्चित है। सरकार का यह दावा है कि यह चुनाव विकास के एजेंडे पर लड़ा जाएगा और ग्रामीण जनता ने 'आप' सरकार द्वारा किए गए बदलावों को न केवल स्वीकार किया है, बल्कि उसे अपना समर्थन देने का मन बना लिया है।

    बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व सुधार सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसके तहत 44,920 किलोमीटर की लिंक रोड परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। यह सड़कों का जाल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया है, जिससे किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में लगने वाला समय और लागत दोनों कम हुई है। बेहतर सड़कें अब गांवों को मुख्यधारा से जोड़ रही हैं, जो आपातकालीन सेवाओं की पहुंच और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।

    युवा सशक्तीकरण और शिक्षा में निवेश युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोलना 'आप' सरकार की एक प्रमुख उपलब्धि रही है। अब तक 60,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिनमें ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवाओं की एक बड़ी संख्या शामिल है। इस पहल ने गांवों में बेरोजगारी को कम करने और आर्थिक स्थिरता लाने में मदद की है। इसके समानांतर, गांवों के स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस के रूप में विकसित किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता में यह सुधार सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण छात्रों को भी शहरी छात्रों के समान बेहतर अवसर मिलें, जिससे वे उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए तैयार हो सकें।

    हर द्वार पर मुफ्त स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य के क्षेत्र में 'आप' सरकार ने एक क्रांति ला दी है। मोहल्ला क्लीनिक की स्थापना से आम लोगों को मुफ्त जांच और दवाएं उनके घर के करीब ही मिलने लगी हैं। ग्रामीण आबादी, जो पहले स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर शहरों पर निर्भर थी, अब इस सुविधाजनक और मुफ्त इलाज की सुविधा से अत्यधिक संतुष्ट है। स्वास्थ्य सेवाओं का लोकव्यापीकरण एक ऐसा बड़ा कारक है, जिसके चलते लोग सरकार के इस कदम की खुलकर प्रशंसा कर रहे हैं।

    नशा मुक्ति और खेल संस्कृति का पुनरुत्थान नशों के खिलाफ छेड़े गए 'युद्ध' ने ग्रामीण समुदायों में एक सकारात्मक लहर पैदा की है। सरकार के प्रयासों से लगभग 50% गांव नशा मुक्त हो चुके हैं, जो एक बड़ी सामाजिक उपलब्धि है। इसके अलावा, युवाओं को सही दिशा में लगाने और उन्हें नशे से दूर रखने के लिए, पूरे पंजाब में 3100 शानदार खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। ये खेल के मैदान न केवल युवाओं के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे, बल्कि गांवों में एक नई खेल संस्कृति को भी जन्म देंगे।

    विकास के आधार पर चुनावी समीकरण ये सभी विकास कार्य सीधे तौर पर ग्रामीण निवासियों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में इन विकास कार्यों का बड़ा असर देखने को मिलेगा। स्थानीय स्तर पर हो रहे इन चुनावों में, मतदाता उन उम्मीदवारों और पार्टियों का समर्थन करेंगे जिन्होंने उनके जीवन में मूर्त और सकारात्मक बदलाव लाए हैं। विकास के सिर पर, आम आदमी पार्टी को इन चुनावों में बड़ी लीड के साथ जीत मिलने की उम्मीद है, जो इस बात का संकेत है कि पंजाब की ग्रामीण जनता ने सरकार के 'काम की राजनीति' को स्वीकार कर लिया है।