पिता बेटा-बेटी को घर पर छोड़कर गए थे, शाम को लौटे तो किशोरी फंदे पर लटकी मिली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी राज

चंडीगढ़ के कजेहड़ी गांव में एक दुखद घटना घटी जहां 14 वर्षीय सुनैना ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिवार और पड़ोसियों से पूछताछ की गई है। वहीं अगली कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-52 स्थित गांव कजेहड़ी में 14 वर्षीय किशोरी ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस को कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं मिला है। किशोरी के शरीर पर किसी प्रकार की बाहरी चोट के निशान भी नहीं मिले हैं। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के बयान दर्ज किए गए हैं। हर एंगल से जांच की जा रही है।

किशोरी के पिता प्रेम शंकर ने बताया कि वे मूलरूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले हैं। वह चंडीगढ़ में किराये के मकान में रहते हैं और मोहाली की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। हर रोज की तरह काम पर चले गए थे। घर पर 14 वर्षीय बेटी सुनैना और बेटा थे।