दो बहनों को कुचलने वाली Thar बरामद, मालिक ने ड्राइवर को थाने भेजा, बोला-मैं ही गाड़ी चला रहा था

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-46 में दो बहनों को टक्कर मारने वाली थार गाड़ी को पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन 24 घंटे बाद भी उसके मालिक तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है। हादसे के बाद से कार चालक फरार है। वीरवार को कार के मालिक ने एक शख्स को सेक्टर-34 पुलिस थाने भेज दिया। वहां वह शख्स बोला कि वही गाड़ी चला रहा था। वह शख्स कार मालिक का ड्राइवर निकला। हालांकि परिवार ने विरोध किया और कहा कि यह असली चालक नहीं है। परिवार का कहना है कि शहर में जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपित को ढूंढ नहीं सकी।

बुधवार दोपहर को लाल रंग की एक थार ने दो युवतियों को जोरदार टक्कर मारी थी। इस हादसे में एक बहन सोजेफ की मौत हो गई थी जबकि दूसरी बहन ईशा सेक्टर-32 के अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए थे। परिवार ने वीरवार को अस्पताल परिसर में भी हंगामा किया था।