    दो बहनों को कुचलने वाली Thar बरामद, मालिक ने ड्राइवर को थाने भेजा, बोला-मैं ही गाड़ी चला रहा था

    By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:07 PM (IST)

    सेक्टर-46 में दो सगी बहनों को थार गाड़ी से टक्कर मारने वाले को चंडीगढ़ पुलिस 24 घंटे बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इतना जरूर है कि पुलिस ने थार बरामद कर ली है। दूसरी तरफ थार मालिक ने अपने ड्राइवर को पुलिस स्टेशन भेजकर उससे दावा करवाया कि वह खुद गाड़ी चला रहा था। इसका युवतियों के परिवार वालों ने विरोध किया।

    थार की टक्कर से एक बहन की मौत हो चुकी है और दूसरी का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-46 में दो बहनों को टक्कर मारने वाली थार गाड़ी को पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन 24 घंटे बाद भी उसके मालिक तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है। हादसे के बाद से कार चालक फरार है। वीरवार को कार के मालिक ने एक शख्स को सेक्टर-34 पुलिस थाने भेज दिया। वहां वह शख्स बोला कि वही गाड़ी चला रहा था। वह शख्स कार मालिक का ड्राइवर निकला। हालांकि परिवार ने विरोध किया और कहा कि यह असली चालक नहीं है। परिवार का कहना है कि शहर में जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपित को ढूंढ नहीं सकी।

    बुधवार दोपहर को लाल रंग की एक थार ने दो युवतियों को जोरदार टक्कर मारी थी। इस हादसे में एक बहन सोजेफ की मौत हो गई थी जबकि दूसरी बहन ईशा सेक्टर-32 के अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए थे। परिवार ने वीरवार को अस्पताल परिसर में भी हंगामा किया था।

    इंडस्ट्रियल एरिया से बरामद हुई कार

    पुलिस भले ही आरोपित को अभी तक पकड़ नहीं सकी, लेकिन पुलिस ने लाल रंग की थार को बरामद कर लिया। थार के आखिरी चार नंबर 9000 हैं। पुलिस थार के रजिस्टर्ड पते पर भी पहुंची थी, लेकिन वहां भी आरोपित नहीं मिला था। वीरवार को पुलिस को यह कार इंडस्ट्रियल एरिया से मिली।