    Chandigarh News मां मेरे सिर में दर्द है...यह कह घर आई, शाम को फंदे पर लटकी मिली बिजनेसमैन के घर काम करने वाली किशोरी

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:10 PM (IST)

    चंडीगढ़ में एक बिजनेसमैन की कोठी पर काम करने वाली एक किशोरी ने आत्महत्या कर ली। उसने अपनी मां से सिरदर्द की शिकायत की और घर लौट आई। घर पहुंचने पर वह फंदे पर लटकी हुई मिली। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि आखिरी किशोरी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

    बुड़़ैल में किराये के मकान में मां के साथ रहने वाली किशोरी फंदे पर लटकी मिली।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-51 स्थित एक बिजनेसमैन की कोठी पर बतौर मेड काम करने वाली 16 वर्षीय किशोरी फंदे पर लटकी मिली। वह बुड़ैल में अपनी मां के साथ किराये के मकान में रहती थी। मां को यह कहकर घर आई थी कि उसके सिर में दर्द है। पुलिस ने घटनास्थल की मोबाइल फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम को बुलाकर वीडियो व फोटोग्राफी भी करवाई है।

    पुलिस ने बताया कि श्रुति अपनी मां के साथ सेक्टर-51 स्थित एक बिजनेसमैन के घर पर बतौर मेड काम करती थी। दोनों मां बेटी सुबह चली जाती और शाम को वापस आती थी। लेकिन मंगलवार दोपहर को श्रुति ने अपनी मां से कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और वह घर जा रही है।

    मां ने भी उसको बीमार समझ अकेले ही घर जाने दिया। मां जब शाम को आई तो देखा वह पंखे से फंदा बनाए झूल रही थी। प्राथमिक जांच में पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से श्रुति कम बात कर रही थी। हालांकि उसके पास मोबाइल भी नहीं था। उसकी मां ने भी कई बार पूछा लेकिन कभी उसने कुछ बताया नहीं।

    न ही पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट आदि मिला है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है कि श्रुति को इस कदम उठाने के लिए आखिर क्या मजबूरी थी। ऐसी क्या बात थी जो वह किसी के साथ शेयर नहीं कर रही थी। बताया गया कि परिवार मूल रुप से यूपी का रहने वाला है लेकिन काफी सालों से बुडैल में किराए पर रहता है।