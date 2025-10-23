Language
    चंडीगढ़ में झगड़े की रंजिश में दो युवकों को मारने का था प्लान, हत्या की सुपारी लेने वाला नाबालिग गिरफ्तार, तीन फरार

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 07:58 PM (IST)

    चंडीगढ़ के डड्डूमाजरा कॉलोनी में मलोया पुलिस ने दो युवकों की हत्या की सुपारी लेने के आरोप में एक 17 वर्षीय नाबालिग को गिरफ्तार किया है। उसके तीन साथी फरार हैं। पूछताछ में नाबालिग ने बानो और उसके परिवार द्वारा सुपारी देने की बात कबूली। यह मामला पुराने झगड़े से जुड़ा है, जिसमें दो पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले किए थे। इसी रंजिश में हत्या के लिए सुपारी दी गई थी।

    पुलिस को देखकर नाबालिग भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक कट्टा और दो कारतूस बरामद हुए।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। डड्डूमाजरा कॉलोनी (डीएमसी) में दो युवकों की हत्या की सुपारी लेने वाले एक 17 वर्षीय नाबालिग को मलोया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाबालिग के साथी प्रीतम उर्फ नोनी, साहिल उर्फ ब्रीड और सूरज उर्फ कांचा मौके से फरार हैं। पुलिस ने नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया। मलोया थाना पुलिस के एएसआई रत्न सिंह और अन्य टीम ने बुधवार रात लगभग 9:30 बजे सेक्टर-38 वेस्ट में गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधि देखी। पुलिस को देखकर एक युवक भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक कट्टा और दो कारतूस बरामद हुए।

    पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि बानो, उसके बेटे दीपक, विशाल और उनके पति बबलू ने उन्हें बंटी और उसके भतीजे रोहन की हत्या की सुपारी दी थी। नाबालिग ने बताया कि सुपारी देने का कारण यह था कि बंटी और रोहन ने 18 अक्तूबर को विशाल और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जानकारी के अनुसार 17 अक्टूबर की रात 10:30 बजे डीएमसी में हाउस नंबर 2832 के  बाहर झगड़ा हुआ था। शिकायतकर्ता 32 वर्षीय दीपक अपने बेटे के साथ बाहर खेल रहा था, तभी रोहन और निखिल पहुंचे। रोहन ने दीपक को थप्पड़ मारा और फिर चाकू से हमला किया। दीपक ने पीछा किया तो बंटी और सनी ने रास्ते में रोककर गंडासी से वार कर दिया।

    घायल दीपक को पीसीआर टीम द्वारा जीएमएसएच-16 अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। पहले मामले के दो दिन बाद 19 अक्टूबर को शिकायतकर्ता डीएमसी निवासी बंटी ने रिपोर्ट दी कि उसके भाई सनी पर विरोधी गुट के लोगों ने हमला किया। उसने बताया कि पार्क के पास कुछ विशाल, राहुल, लक्की उर्फ ढिल्लो, गौरव, वाशू, राकेश, विक्की, साहिल, दीपक, नरेश, विशाल और बानो ने उसके भाई पर हमला कर रहे थे। वाशू और लक्की ने सनी को पकड़ा हुआ था, जबकि अन्य ने लाठियों से हमला किया। विशाल ने गंडासी से वार किया। घायल सनी को पीजीआई सेक्टर-12 में भर्ती कराया गया।