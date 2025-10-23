चंडीगढ़ में झगड़े की रंजिश में दो युवकों को मारने का था प्लान, हत्या की सुपारी लेने वाला नाबालिग गिरफ्तार, तीन फरार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। डड्डूमाजरा कॉलोनी (डीएमसी) में दो युवकों की हत्या की सुपारी लेने वाले एक 17 वर्षीय नाबालिग को मलोया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाबालिग के साथी प्रीतम उर्फ नोनी, साहिल उर्फ ब्रीड और सूरज उर्फ कांचा मौके से फरार हैं। पुलिस ने नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया। मलोया थाना पुलिस के एएसआई रत्न सिंह और अन्य टीम ने बुधवार रात लगभग 9:30 बजे सेक्टर-38 वेस्ट में गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधि देखी। पुलिस को देखकर एक युवक भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक कट्टा और दो कारतूस बरामद हुए।

पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि बानो, उसके बेटे दीपक, विशाल और उनके पति बबलू ने उन्हें बंटी और उसके भतीजे रोहन की हत्या की सुपारी दी थी। नाबालिग ने बताया कि सुपारी देने का कारण यह था कि बंटी और रोहन ने 18 अक्तूबर को विशाल और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जानकारी के अनुसार 17 अक्टूबर की रात 10:30 बजे डीएमसी में हाउस नंबर 2832 के बाहर झगड़ा हुआ था। शिकायतकर्ता 32 वर्षीय दीपक अपने बेटे के साथ बाहर खेल रहा था, तभी रोहन और निखिल पहुंचे। रोहन ने दीपक को थप्पड़ मारा और फिर चाकू से हमला किया। दीपक ने पीछा किया तो बंटी और सनी ने रास्ते में रोककर गंडासी से वार कर दिया।