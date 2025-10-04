चंडीगढ़ में शिक्षकों ने उठाई आवाज, ट्रांसफर पाॅलिसी तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग, धरना देने का एलान
चंडीगढ़ टीचर्स एसोसिएशन (सीटीए) ने ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की मांग को लेकर सोमवार को सांकेतिक धरना देने का एलान किया है। एसोसिएशन का कहना है कि शिक्षा विभाग में बनी ट्रांसफर पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए ताकि अध्यापक सहज माहौल में काम कर सकें। उन्होंने सेशन के मध्य में किए जा रहे ट्रांसफर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ बताया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ टीचर्स एसोसिएशन (सीटीए) ने ट्रांसफर पाॅलिसी लागू करने की मांग को लेकर सोमवार को संकेतक धरना देने का एलान किया है। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि शिक्षा विभाग में बनी ट्रांसफर पाॅलिसी को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, ताकि अध्यापक एक सहज और सकारात्मक माहौल में काम कर सकें।
एसोसिएशन के चेयरमैन गगन सिंह शेखावत, कानूनी सलाहकार अरविंद राणा, महासचिव अजय शर्मा और कोषाध्यक्ष परवीन कौर मान ने बताया कि हाल ही में एक स्कूल से चार अध्यापकों के तबादले प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि सेशन के मध्य में ट्रांसफर करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांतों के खिलाफ है।
पदाधिकारियों ने कहा कि चंडीगढ़ में तबादले अब दबाव बनाने के औजार के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो अनुचित है। उन्होंने मांग की कि झूठी शिकायतों पर कार्रवाई हो और किसी भी मामले में निर्णय से पहले निष्पक्ष जांच कमेटी बनाई जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।