चंडीगढ़ में शिक्षकों ने उठाई आवाज, ट्रांसफर पाॅलिसी तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग, धरना देने का एलान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ टीचर्स एसोसिएशन (सीटीए) ने ट्रांसफर पाॅलिसी लागू करने की मांग को लेकर सोमवार को संकेतक धरना देने का एलान किया है। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि शिक्षा विभाग में बनी ट्रांसफर पाॅलिसी को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, ताकि अध्यापक एक सहज और सकारात्मक माहौल में काम कर सकें।

एसोसिएशन के चेयरमैन गगन सिंह शेखावत, कानूनी सलाहकार अरविंद राणा, महासचिव अजय शर्मा और कोषाध्यक्ष परवीन कौर मान ने बताया कि हाल ही में एक स्कूल से चार अध्यापकों के तबादले प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि सेशन के मध्य में ट्रांसफर करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांतों के खिलाफ है।