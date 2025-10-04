पंजाब में AAP ने फिर जताई बाहरी उम्मीदवार से आस, तरनतारन उपचुनाव के लिए इस नेता पर खेल दांव

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के लिए हरमीत सिंह संधू को आप उम्मीदवार घोषित किया है। संधू जो पहले अकाली दल में थे तीन बार विधायक रह चुके हैं। आप द्वारा बाहरी उम्मीदवारों पर भरोसा जताने की यह पहली घटना नहीं है। पिछले उपचुनावों में भी पार्टी ने कई बार अन्य दलों से आए नेताओं को टिकट दिया है।

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। तरनतारन विधानसभा के उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरमीत सिंह संधू के नाम की घोषणा कर दी है जो पिछले दिनों ही शिरोमणि अकाली दल को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। हरमीत सिंह संधू तरनतारन से तीन बार विधायक रह चुके हैं और अकाली सरकार के दौरान उन्हें मुख्य संसदीय सचिव भी बनाया गया था ।

यह पहला मौका नहीं है जब सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अपने काडर से किसी को टिकट देने की बजाए किसी बाहरी उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। हालांकि जिस पार्टी पर 2022 में लोगों ने आंखें बंद करके भरोसा करते हुए 117 में से 92 उम्मीदवारों को जितवा दिया था, उस पार्टी के पास एक उपचुनाव लड़वाने के लिए उम्मीदवार नहीं है। उसे बार बार या तो बाहरी उम्मीदवार लाना पड़ता है या फिर अपने ही राज्य सभा सदस्यों को विधानसभा का चुनाव लड़वाना पड़ रहा है।

तीन साल के कार्यकाल में नौवां उपचुनाव आम आदमी पार्टी के साढ़े तीन साल के कार्यकाल में यह नौवां उपचुनाव है जिसमें से दो लोकसभा उपचुनाव हुए हैं और चार लोकसभा में विधायकों के जीतने के कारण खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं।

इनमें से पांच पर आम आदमी पार्टी ने दूसरी पार्टियों से आए उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। सबसे पहला उपचुनाव 2022 में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा संगरूर के सांसद के रूप में इस्तीफा देने के बाद यहां हुए लोकसभा उपचुनाव में पार्टी ने अपने काडर के उम्मीदवार गुरमेल सिंह को टिकट दी जो चुनाव हार गए।

जालंधर के सांसद चौधरी संतोख के निधन के कारण खाली हुई सीट पर हुए चुनाव में पार्टी ने कांग्रेस से आप में आए सुशील रिंकू पर भरोसा जताया और उसे चुनाव जितवाया। जालंधर वेस्ट से मोहिंदर भगत को दिलवाई जीत विधानसभा उपुचनाव में जालंधर वेस्ट में पार्टी ने भाजपा से आए मोहिंदर भगत को मैदान में उतारकर जीत दिलवाई। डेरा बाबा नानक सीट पर पार्टी ने अपने काडर के उम्मीदवार गुरदीप सिंह को लड़वाया जिन्होंने जीत हासिल की लेकिन चब्बेवाल में कांग्रेस से आए डॉ. इशांक चब्बेवाल को टिकट दी गई।

गिदड़बाहा में अकाली दल से आए हरदीप सिंह ढिल्लों को टिकट दी गई। बरनाला में पार्टी ने हरिंदर सिंह धालीवाल को टिकट दी जो इनका अपना काडर का उम्मीदवार था। इसी तरह लुधियाना वेस्ट में पार्टी ने अपने राज्य सभा सदस्य संजीव अरोड़ा को उतारकर जीत हासिल की।