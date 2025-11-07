Language
    Tarn Taran By-Election: SAD का पुलिस पर बड़ा आरोप; उम्मीदवार की बेटी का पीछा, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग

    By Inderpreet Singh<br/> Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:45 AM (IST)

    शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने तरनतारन उपचुनाव में पुलिस पर उम्मीदवार की बेटी का पीछा करने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी ने चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। SAD नेताओं ने उम्मीदवार की बेटी की सुरक्षा पर चिंता जताई है।

    Hero Image

    शिरोमणि अकाली दल ने निर्वाचन आयोग से की कार्रवाई की मांग। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। तरनतारन विधान सभा क्षेत्र में हो रहे उप चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने पंजाब पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

    शिअद लीगल सेल के अध्यक्ष अर्शदीप कलेर ने चुनाव आयोग को की शिकायत में कहा है कि कुछ अज्ञात पुलिसकर्मी पार्टी उम्मीदवार की बेटी कंचनप्रीत कौर का पीछा कर रहे हैं जोकि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।

    पार्टी ने कहा कि जब आम जनता ने इन लोगों को रोका तो उन्होंने खुद को रिपुतपन सिंह, पुलिस अधीक्षक (इंवेस्टिगेशन), तरनतारन और प्रभजीत सिंह इंचार्ज सीआइए तरनतारन द्वारा नियुक्त पुलिस अधिकारी होने का दावा किया है।

    दोनों कोई लिखित आदेश या आधिकारिक अनुमति नहीं दिखा पाए। यह भी पाया गया कि वे जिस वाहन का इस्तेमाल कर रहे थे, वह एक निजी कार थी , जिसपर नकली नंबर प्लेट लगी हुई थी।

    इसके कारण उनके इरादे साफ जाहिर होते हैं और गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पूरी घटना का वीडियो घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बनाया है।

