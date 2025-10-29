पंजाब के पूर्व DIG भुल्लर पर CBI का डबल अटैक, भ्रष्टाचार के बाद अब आय से ज्यादा संपत्ति का केस दर्ज

रोहित कुमार, रवि अटवाल, चंडीगढ़। स्क्रैप कारोबारी से आठ लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआइ की ओर से गिरफ्तार रोपड़ रेंज के निलंबित डीआइजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ अब सीबीआइ ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है।

गिरफ्तारी के 14 दिन बाद यह केस दर्ज कर अब सीबीआइ भुल्लर को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। भुल्लर की न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर को खत्म हो रही है। सीबीआइ ने जांच में पाया कि अगस्त और सितंबर 2025 में उनकी मासिक वेतन राशि लगभग चार लाख चौहत्तर हजार रुपये थी। वर्ष 2024-25 के लिए उनकी घोषित कुल आय पैंतालीस लाख पचानवे हजार नौ सौ नब्बे रुपये थी, जिस पर कर अदा करने के बाद शुद्ध आय लगभग बत्तीस लाख रुपये बनती है जबकि सीबीआइ ने उनके घर पर दबिश के दौरान सात करोड़ छत्तीस लाख नब्बे हजार रुपये नकद राशि बरामद की थी।

यह राशि उनके ज्ञात आय के स्रोतों से मेल नहीं खाती और यह आय से अधिक संपत्ति का स्पष्ट मामला है। ब्यूरो ने कहा कि भुल्लर ने अपने पद का दुरुपयोग कर अनुचित रूप से स्वयं को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाया है।

जांच एजेंसी ने दिल्ली मुख्यालय को इस मामले की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ख) और 13(2) के तहत आगे जांच की सिफारिश की है। यही नहीं, पता चला है कि जल्द ही इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशायलय (ईडी) भी शुरू कर सकती है।



सीबीआइ ने 16 अक्टूबर को हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उनके चंडीगढ़ स्थित आवास की तलाशी ली थी। इस दौरान घर से 7,36,92,000 रुपये नकद, दो करोड़ बत्तीस लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण, छब्बीस महंगी घड़ियां, और पांच लग्जरी गाड़ियां (मर्सिडीज, आडी, इनोवा और फार्च्यूनर) बरामद की थीं।

साथ ही, एक सौ पचास एकड़ कृषि भूमि (मोहाली, होशियारपुर और लुधियाना जिलों में), चंडीगढ़ में दो मकान और कई व्यावसायिक संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए। यह संपत्तियां उनकी पत्नी तेजिंदर कौर भुल्लर, पुत्र गुरप्रताप सिंह भुल्लर और पुत्री तेजकिरण कौर भुल्लर के नाम पर हैं।

जांच में यह भी सामने आया कि भुल्लर और उनके परिवार के पांच बैंक खातों में लगभग दो करोड़ पचानवे लाख रुपये की राशि जमा थी तथा दो स्थायी जमा (फिक्स्ड डिपाजिट) भी पाए गए। भविष्य की जांच में भुल्लर के परिवार के सदस्यों की भूमिका और देश-विदेश में अर्जित संपत्तियों की भी विस्तृत पड़ताल की जाएगी।



सीबीआइ ने निलंबित डीआइजी हरचरण सिंह भुल्लर के बिचौलिये कृष्णु शारदा को बुधवार को सीबीआइ की विशेष अदालत में पेश किया। अदालत से उसका 12 दिन का रिमांड मांगा लेकिन अदालत ने नौ दिन का रिमांड दिया।

सीबीआइ ने कहा कि आरोपित के फोन से 100 जीबी डेटा बरामद हुआ है जिसकी जांच की जानी है। इसके अलावा उसके फोन से कई अफसरों के साथ वाट्सएप चैट भी मिली है। सीबीआइ को कृष्णु से एक डायरी भी मिली है जिसमें कई अफसरों के नाम हैं।