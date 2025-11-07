निलंबित DIG भुल्लर का बिचौलिया भी करोड़पति, उसके और पत्नी के खाते में दो वर्ष में आए 1.2 करोड़, CBI जांच में खुलेंगे और भी राज
निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े बिचौलिये की संपत्ति का खुलासा हुआ है। सीबीआई जांच में पता चला है कि बिचौलिये और उसकी पत्नी के खातों में दो वर्षों में 1.2 करोड़ रुपये आए। जांच अभी जारी है और उम्मीद है कि आगे और भी कई राज खुल सकते हैं। सीबीआई ने भुल्लर और बिचौलिये को फिर से रिमांड पर लिया है।
रवि अटवाल, चंडीगढ़। आय से अधिक संपत्ति बनाने वाले निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का बिचौलिया कृष्णु शारदा भी करोड़पति है। सीबीआई जांच में खुलासा है कि बिचौलिये और उसकी पत्नी के खाते में दो वर्ष में 1.2 करोड़ रुपये आए हैं। अब सीबीआई ने दोनों को फिर से रिमांड पर लिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इतनी कमाई कहां से आई।
सीबीआई ने अदालत में कहा कि कृष्णु सरकारी अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग के साथ-साथ एफआईआर दर्ज करवाने से लेकर रद करवाने के नाम की भी रिश्वत लेता था। वह आर्म्स लाइसेंस बनवाने के लिए भी रिश्वत लेता था।
बता दें कि मंडी गोबिंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से आठ लाख रिश्वत लेने की शिकायत पर रोपड़ रेंज के तत्कालीन डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और उसके बिचौलये कृष्णु शारदा को सीबीआई ने 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। तभी से इस केस में नए-नए खुलासे हो रहे हैं और भुल्लर व कृष्णु की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
भुल्लर के घर से साढ़े सात करोड़ रुपये कैश, ढाई किलो सोना, महंगी कारें, 26 लग्जरी घड़ियां और 50 से ज्यादा नामी-बेनामी संपत्तियों का पता चला है। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस भी दर्ज किया गया है।
वहीं बिचौलिये कृष्णु शारदा और उनकी पत्नी हनी शर्मा के बैंक खातों में 1.2 करोड़ रुपये मिले हैं। यह रकम दो साल में ही उनके खातों में आई है। काफी ज्वेलरी भी बरामद हुई है। सीबीआई को शक है कि यह रकम और ज्वेलरी उसने रिश्वत की कमाई से अर्जित की।
