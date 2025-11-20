निलंबित DIG भुल्लर और उनके परिवार के पांच बैंक खाते होंगे डी-फ्रीज, सीबीआई ने कहा-हमें ऐतराज नहीं

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के निलंबित डीआइजी हरचरण सिंह भुल्लर और उनके परिवार के पांच बैंक खातों को डी-फ्रीज कर दिया जाएगा। सीबीआई ने पिछले महीने भुल्लर और उनके साथी बिचौलिए कृष्णु शारदा को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने जांच के दौरान भुल्लर के परिवार के आठ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इनमें उनका सेलरी अकाउंट, बेटे का सेलरी अकाउंट, पिता का पेंशन अकाउंट और अन्य खाते शामिल हैं। फ्रीज किए जाने के कारण इन खातों से कोई लेन-देन नहीं हो पा रहा है। इसलिए भुल्लर के वकील ने सीबीआई की विशेष अदालत में अर्जी दाखिल की थी।

इस पर वीरवार को सीबीआई ने जवाब दायर किया और कहा कि उन्हें पांच बैंक खातों को डी-फ्रीज किए जाने से कोई ऐतराज नहीं है। इनमें भुल्लर और उनके बेटे का सेलरी अकाउंट, पिता का पेंशन अकाउंट व दो जाइंट खाते शामिल हैं। हालांकि सीबीआइ ने तीन बैंक खातों को संदिग्ध बताते हुए उन्हें डी-फ्रीज किए जाने से इनकार किया है।

जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि इस मामले की जांच अभी जारी है। भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की भी जांच चल रही है। ऐसे में इस स्टेज पर भुल्लर के तीन बैंक खातों को डी-फ्रीज न किया जाए। भुल्लर के बैंक खातों को लेकर दायर अर्जी पर अब आठ दिसंबर को फैसला होगा। इसके अलावा वीरवार को भुल्लर और कृष्णु शारदा को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने दाेनों की 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी को बढ़ा दिया है।

साढ़े सात करोड़ रुपये सीबीआइ के बैंक खाते में होंगे जमा सीबीआई को जांच के दौरान भुल्लर के सेक्टर-40 स्थित घर से साढ़े सात करोड़ रुपये कैश बरामद हुआ था। यह कैश पिछले एक महीने से सीबीआई कार्यालय के मालखाने में पड़ा है। इसलिए सीबीआई ने इसे उनके बैंक अकाउंट में जमा करवाने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की। हालांकि इस पर भुल्लर के वकील ने ऐतराज नहीं जताया। ऐसे में भुल्लर के घर से मिले नोटों के ढेर अब बैंक खाते में जमा हो जाएंगे।

रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए थे भुल्लर को पिछले महीने सीबीआई ने रिश्वत के एक मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआइ ने उन पर आय से अधिक संपत्ति का केस भी दर्ज कर लिया। सूत्रों के मुताबिक उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मनी लाॅन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है।