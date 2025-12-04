निलंबित DIG भुल्लर ने मांगी डीसी काॅम्प्लेक्स मोहाली से CBI ऑफिस चंडीगढ़ तक की CCTV फुटेज, बोला-बेगुनाही साबित करूंगा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रिश्वत मामले में फंसे पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। वहीं, भुल्लर ने अपने बचाव में अदालत से कुछ रिकाॅर्ड मांगा है। उनका कहना है कि उन्हें फंसाया गया है और बेगुनाही साबित करने के लिए डीसी काॅम्प्लेक्स मोहाली से सीबीआई ऑफिस, सेक्टर-30 चंडीगढ़ के बीच के रूट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जरूरत है। उन्होंने इस रिकॉर्ड को संरक्षित रखने की मांग की है। इसके लिए भुल्लर के वकील ने वीरवार को सीबीआई की विशेष अदालत में एक अर्जी दाखिल की। अदालत ने सीबीआई को जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया है, जिस पर 8 दिसंबर को सुनवाई होगी।

सीबीआई के कुछ अधिकारियों की काॅल डिटेल का रिकाॅर्ड भी मांगा भुल्लर ने सीबीआई के इंस्पेक्टर सोनल मिश्रा और डीएसपी कुलदीप सिंह की काॅल डिटेल और टावर लोकेशन का भी रिकाॅर्ड भी मांगा है। इन दोनों अफसरों की एक अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 के बीच की काॅल डिटेल और टावर लोकेशन के रिकाॅर्ड को संरक्षित रखने की मांग की है।

डीसी काॅम्प्लेक्स मोहाली स्थित ऑफिस से हुई थी गिरफ्तारी सीबीआई ने 16 अक्टूबर को भुल्लर को उनके डीसी काॅम्प्लेक्स मोहाली स्थित ऑफिस से गिरफ्तार किया था। उन्हें दोपहर 12 बजे से पहले ही हिरासत में ले लिया गया था। फिर उन्हें सीबीआई ऑफिस चंडीगढ़ लाया गया। भुल्लर ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पूरी साजिश रची गई थी।

महज 48 दिन में ही भुल्लर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल सीबीआई ने महज 48 दिन में ही भुल्लर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। भुल्लर को बिचौलिये कृष्णु शारदा के साथ पकड़ा गया था। आरोप था कि वह दोनों मंडी गोबिंदगढ़ के एक व्यापारी से रिश्वत मांग रहे थे।