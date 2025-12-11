राहुल गांधी से मिलेंगी कांग्रेस से निलंबित नवजोत कौर, रखेंगी अपना पक्ष; हाईकमान से मिलने गए सिद्धू को नहीं मिला समय
इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए 500 करोड़ लिए जाने का बयान देने के बाद विवाद में आई पूर्व मुख्य संसदीय सचिव डा. नवजोत कौर सिद्धू को अपना पक्ष रखने के लिए 19 दिसंबर को समय मिल गया है।
वह राहुल गांधी से मिलकर अपना पक्ष रखेंगी। डा. सिद्धू के एक निकटवर्ती ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि बीती रात उनकी राहुल गांधी से बात हुई है और उन्हें संसद का सत्र खत्म होने के बाद अगले दिन मिलने को कहा गया है। इस बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल होंगे कि नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।
पार्टी ने पूर्व प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डा. नवजोत कौर को उनके 500 करोड़ के बयान को लेकर पार्टी प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने दो दिन पहले निलंबित कर दिया था।
निलंबन के बाद डा. नवजोत कौर ने प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने राजा वड़िंग पर पार्टी के समर्पित नेताओं की अनदेखी का भी आरोप लगाया। सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा और उनके बीच कानूनी नोटिस देने का दौर भी चल पड़ा है।
दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में नवजोत सिंह सिद्धू ने चुप्पी साध रखी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नवजोत सिद्धू पार्टी हाईकमान से मिलकर अपना पक्ष रखने के लिए बुधवार को दिल्ली में डेरा डाले रहे लेकिन उन्हें समय नहीं मिला और वहमुंबई चले गए।
हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार चुनाव हारने के बाद पार्टी की सारी उम्मीद पंजाब पर ही है जहां उन्हें लोकसभा चुनाव और निगम के हुए चुनाव में अच्छी खासी जीत मिली थी। लोकसभा की 13 सीटों में से सात सीटें कांग्रेस ने जीतकर आम आदमी पार्टी के विकल्प के रूप में 2027 में सत्ता में आने की उम्मीद पैदा कर दी थी लेकिन पार्टी में इस तरह की कलह ने हाई कमान को भी परेशान कर रखा है।
दिल्ली में बघेल से मिले वड़िंग
कांग्रेस के प्रदेश प्रधान व लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने वीरवार को पार्टी के प्रदेश प्रभारी व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से दिल्ली में मुलाकात की। वड़िंग ने डा. सिद्धू के बयान के बाद उत्पन्न हुई स्थिति से उनको अवगत करवाया।
यह मुलाकात इस कारण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी में लगातार स्थितियां बदल रही हैं। एक तरफ डा. सिद्धू को राहुल गांधी ने 19 दिसंबर को मिलने का समय दे दिया है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने प्रदेश प्रभारी बघेल व प्रदेश प्रधान वड़िंग से 13 दिसंबर तक पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है।
बैठक के उपरांत भूपेश बघेल ने पुन: दोहराया कि नेता चाहे कितना भी बड़ा हो और किसी पद पर हो, पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। पार्टी अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। नवजोत कौर के खिलाफ अगली कार्रवाई से जुड़े सवाल पर बघेल ने कहा कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित होना, अपने आप में ही बड़ी कार्रवाई है।
उधर, प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, कोई नेता मानता है या नहीं मानता, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।
