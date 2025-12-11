राहुल गांधी से मिलेंगी कांग्रेस से निलंबित नवजोत कौर, रखेंगी अपना पक्ष; हाईकमान से मिलने गए सिद्धू को नहीं मिला समय

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए 500 करोड़ लिए जाने का बयान देने के बाद विवाद में आई पूर्व मुख्य संसदीय सचिव डा. नवजोत कौर सिद्धू को अपना पक्ष रखने के लिए 19 दिसंबर को समय मिल गया है।

वह राहुल गांधी से मिलकर अपना पक्ष रखेंगी। डा. सिद्धू के एक निकटवर्ती ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि बीती रात उनकी राहुल गांधी से बात हुई है और उन्हें संसद का सत्र खत्म होने के बाद अगले दिन मिलने को कहा गया है। इस बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल होंगे कि नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

पार्टी ने पूर्व प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डा. नवजोत कौर को उनके 500 करोड़ के बयान को लेकर पार्टी प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने दो दिन पहले निलंबित कर दिया था। निलंबन के बाद डा. नवजोत कौर ने प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने राजा वड़िंग पर पार्टी के समर्पित नेताओं की अनदेखी का भी आरोप लगाया। सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा और उनके बीच कानूनी नोटिस देने का दौर भी चल पड़ा है।

दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में नवजोत सिंह सिद्धू ने चुप्पी साध रखी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नवजोत सिद्धू पार्टी हाईकमान से मिलकर अपना पक्ष रखने के लिए बुधवार को दिल्ली में डेरा डाले रहे लेकिन उन्हें समय नहीं मिला और वहमुंबई चले गए।