पंजाब-हरियाणा HC ने मानहानि केस में सुखबीर बादल की याचिका को किया खारिज, क्या है पूरा मामला?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज मानहानि की शिकायत रद करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

यह मामला वर्ष 2017 का है, जब सुखबीर ने एक बयान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि वे अपने पंजाब दौरे के दौरान आतंकवादियों से मुलाकात कर रहे हैं। सुखबीर ने कहा था कि केजरीवाल ने अखंड कीर्तनी जत्थे के सदस्यों के साथ नाश्ता किया जो कथित तौर पर आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का राजनीतिक फ्रंट है। उन्होंने कहा था कि “भगवान न करे अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी।”इसी बयान को लेकर अखंड कीर्तनी जत्थे के सदस्य राजिंदर पाल सिंह ने सुखबीर के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी।