खेलों से नशामुक्ति की राह: पंजाब में खिलाड़ियों पर सरकार का विशेष जोर, 3100 अत्याधुनिक स्टेडियमों का निर्माण शुरू

डिजिटल टीम, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ जंग को एक नई दिशा देने के साथ-साथ युवाओं को सकारात्मक ऊर्जा और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यभर में 3100 से अधिक अत्याधुनिक स्टेडियमों के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की जा चुकी है। इस महत्वाकांक्षी योजना पर 1194 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

यह पहल केवल खेल विकास का कार्यक्रम नहीं, बल्कि “युद्ध नशों विरुद्ध” और “रंगला पंजाब” जैसे अभियानों को गति देने वाला सामाजिक आंदोलन है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर गांव में खेल मैदान हो, ताकि युवा खेलों से जुड़ें और नशों से दूर रहें।

पहले चरण में बड़े गांवों को प्राथमिकता दी गई है, जहां अर्ध एकड़ से चार एकड़ तक क्षेत्र में स्टेडियम बनाए जाएंगे। इन मैदानों में वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी, क्रिकेट और अन्य पारंपरिक खेलों के लिए सुविधाएं होंगी। बुजुर्गों के लिए भी जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम और योग क्षेत्र जैसी सुविधाएं शामिल की जा रही हैं, जिससे खेल जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बन सकें।