पंजाब में ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए खास 'सीएम फ्लाइंग स्क्वाड' का गठन, मान सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य के गांवों को जोड़ने वाली लिंक सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। यह अनूठी पहल पंजाब के ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस स्क्वाड में पंजाब मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल है, जो निर्माणाधीन और मरम्मत के दौरान सड़कों का सक्रिय निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शी सोच और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस योजना में साफ झलकती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि हर रुपया जनता की भलाई में सही तरीके से खर्च हो।

सीएम फ्लाइंग स्क्वाड में दोनों विभागों के अधीक्षण इंजीनियर शामिल हैं और इसका प्राथमिक उद्देश्य मालवा, माझा और दोआबा सहित सभी क्षेत्रों में ग्रामीण लिंक सड़कों की मरम्मत और उन्नयन कार्य का निरीक्षण, सत्यापन और गुणवत्ता बनाए रखना है। यह टीम पूरे पंजाब में सक्रिय रूप से काम करेगी ताकि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर होने वाले खर्च में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इस पहल से न केवल सड़कों की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि ठेकेदारों पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। पंजाब सरकार का यह फैसला दर्शाता है कि भगवंत मान की सरकार जनता के हर पैसे की कीमत समझती है और उसे सही जगह इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पंजाब एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुज़र रहा है, जहां 19,491 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण लिंक सड़कों की मरम्मत और उन्नयन का काम चल रहा है, जिसकी लागत 4,150.42 करोड़ रुपये है। यह परियोजना राज्य भर में लगभग 7,373 लिंक सड़कों को कवर करती है और सबसे खास बात यह है कि ठेकेदारों को अगले पांच वर्षों तक इन सड़कों का रखरखाव करना होगा, जो पंजाब के इतिहास में पहली बार हो रहा है। पंजाब में लिंक सड़कों का कुल नेटवर्क लगभग 64,878 किलोमीटर है, जिसमें मंडी बोर्ड 33,492 किलोमीटर और लोक निर्माण विभाग 31,386 किलोमीटर सड़कों का प्रबंधन करता है। यह विशाल परियोजना दिखाती है कि मान सरकार ग्रामीण पंजाब के विकास को कितनी गंभीरता से ले रही है।

सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का गठन भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की ओर एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले की टेंडरिंग और निगरानी प्रथाओं में खामियां थी जो सड़कों की गुणवत्ता से समझौता करती थी। इन स्क्वाड्स की शुरुआत के साथ, सरकार सख्त कार्रवाई और थर्ड-पार्टी ऑडिट का वादा करती है—सड़क की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पर धन की वसूली और गलती करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। यह सख्ती न केवल गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी, बल्कि जनता के विश्वास को भी मजबूत करेगी कि उनकी सरकार उनके हित में काम कर रही है।

ग्रामीण सड़कों का यह बड़ा सुधार ग्रामीण परिवहन को आसान बनाने, कृषि उत्पादों की तेज आवाजाही को सुगम बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। बेहतर सड़कों से किसानों को अपनी फसलें मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी, समय और पैसे दोनों की बचत होगी। यह पहल “नवा पंजाब” के व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन करती है—एक नया, प्रगतिशील पंजाब जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देता है, हर गांव को कुशलतापूर्वक जोड़ता है और यह सुनिश्चित करता है कि खर्च किया गया हर रुपया नागरिकों के लिए ठोस परिणाम देता है। मान सरकार का यह प्रयास पंजाब के गांवों में खुशहाली लाने का एक ठोस प्रयास है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि खेती के विकास और गांवों की खुशहाली के लिए सफल और उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें बेहद जरूरी हैं। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की निगरानी में अब हर लिंक सड़क की जिम्मेदारी सीधे सरकार की देखरेख में आ गई है। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी और हर अधिकारी और ठेकेदार को अपने काम के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री का यह बयान दर्शाता है कि वह जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को गंभीरता से लेते हैं और उनकी सरकार का हर फैसला जनहित को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

यह व्यापक गुणवत्ता-नियंत्रण अभियान पंजाब की उस प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है जो बुनियादी ढांचे के निष्पादन में कड़ी निगरानी और सार्वजनिक जवाबदेही के माध्यम से सुरक्षित, बेहतर ढंग से जुड़े और आर्थिक रूप से जीवंत ग्रामीण क्षेत्र बनाने की है। पहली बार पंजाब में ऐसी व्यवस्था लागू की गई है जहां ठेकेदारों को पांच साल तक सड़कों का रखरखाव करना होगा, जो यह सुनिश्चित करता है कि काम सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखे। यह पहल पंजाब की सड़कों के भविष्य को बेहतर और मजबूत बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।

मान सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वास्तविक विकास तभी संभव है जब योजनाओं को ईमानदारी से जमीन पर उतारा जाए। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड जैसी पहल से यह स्पष्ट होता है कि सरकार केवल घोषणाएं करने में नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने में विश्वास रखती है। ग्रामीण सड़कों का यह नवीनीकरण न केवल परिवहन को आसान बनाएगा बल्कि गांवों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। बेहतर सड़कें गांवों को शहरों से जोड़ेंगी, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। पंजाब सरकार की यह दूरदर्शी सोच राज्य के समग्र विकास की नींव रख रही है।