हरियाणा की धरती पर फिल्म बनाएंगे सोहेल खान, CM नायब से मुलाकात कर रूपरेखा साझा की
बॉलीवुड अभिनेता सोहेल खान हरियाणा में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर प्रोजेक्ट की जानकारी दी। फिल्म की शूटिंग हरियाणा के ग्रामीण और शहरी इलाकों में होगी, जिससे राज्य की संस्कृति और सुंदरता को दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया है, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर मिलेंगे।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा एक बार फिर बड़े पर्दे पर चमकने को तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता सोहेल ख़ान अपनी अगली फिल्म की शूटिंग व्यापक रूप से हरियाणा की धरती पर करने जा रहे हैं। सोहेल खान ने प्रोडक्शन टीम के साथियों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर आगामी प्रोजेक्ट की रूपरेखा साझा की।
मुख्यमंत्री को फिल्म की कहानी, शूटिंग लोकेशन्स और हरियाणा की संस्कृति को सिनेमाई रूप में प्रस्तुत करने की योजना के बारे में विस्तार से अवगत कराया। फिल्म के अधिकांश दृश्य हरियाणा के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में फिल्माए जाएंगे, ताकि प्रदेश की असल पहचान और सौंदर्य को पर्दे पर उतारा जा सके।
टीम ने कहा कि हरियाणा के वातावरण, परिवेश और सरकारी सहयोग ने इस प्रोजेक्ट को यहां शूट करने का निर्णय और अधिक मजबूत किया है। सोहेल खान और उनकी टीम ने हरियाणा में मिल रहे सकारात्मक माहौल की सराहना भी की।
उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रशासन के कार्यकाल में फ़िल्ममेकर्स के लिए खुला और सहयोगपूर्ण वातावरण तैयार हुआ है, जिससे प्रदेश में शूट करने वाली प्रोडक्शन कंपनियों को अत्यंत सुविधा मिल रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी हरियाणा में फ़िल्म उत्पादन को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि प्रदेश न सिर्फ किसानों और खिलाड़ियों की भूमि है, बल्कि अब फ़िल्म निर्माण का उभरता केंद्र भी बनने जा रहा है। उन्होंने टीम को हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।
हरियाणा में होने वाली यह शूटिंग न सिर्फ प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करेगी, बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं के लिए भी बड़े अवसर लेकर आएगी।
