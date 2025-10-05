चंडीगढ़ में साईं बाबा की शोभा यात्रा में घुसे झपटमार, भीड़ का फायदा उठा तीन महिलाओं के कानों से बालियां छीन ले गए

चंडीगढ़ में साईं बाबा मंदिर की शोभा यात्रा के दौरान आधे घंटे के भीतर तीन महिलाओं से सोने की बालियां झपट ली गईं। सेक्टर-19 थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और लोगों को त्योहारों में सतर्क रहने की सलाह दी है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में स्नैचरों और लुटेरे बेखौफ हैं। वारदात की फिराक में रहते हैं और मौका मिलते ही अंजाम दे देते हैं। सेक्टर-20 स्थित साईं बाबा मंदिर से निकली शोभायात्रा में झमटमार घुसे और आधे घंटे में ही तीन महिलाओं के कानों से सोने की बालियां झपटकर फरार हो गए।सेक्टर-19 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार सभी तीनों घटनाएं शनिवार दोपहर ढाई बजे से तीन बजे के बीच सेक्टर-20 क्षेत्र में हुईं, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु साईं बाबा की शोभायात्रा में शामिल थे। इसी भीड़भाड़ का फायदा उठाकर स्नैचरों ने महिलाओं के कानों से सोने की बालियां झपट लीं और फरार हो गए।

धनास निवासी सीमा बंसल ने बताया कि वे साईं बाबा की शोभा यात्रा में शामिल थीं और जब यात्रा सेक्टर-20 पहुंची तो वे पानी पीने के लिए रुकीं। तभी एक युवक पीछे से आया और उनके दाहिने कान से सोने की बाली झपटकर भाग गया। सीमा के अनुसार आरोपित युवक पहले से तैयार था। उसने सड़क के दूसरी ओर खड़े दो साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया और एक्टिवा स्कूटर पर फरार हो गया।

दूसरी शिकायत में सेक्टर-29 निवासी पीड़िता शर्मिला ने बताया कि वह भी शोभा यात्रा में शामिल थीं। जब यात्रा सेक्टर-20 में पहुंची, तभी पीछे से एक व्यक्ति ने आकर उनके एक कान से बाली झपट ली और भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया।

तीसरी पीड़िता सेकटर-29 निवासी राजकुमारी ने भी इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति उनके पास आया और उनके दोनों कानों की सोने की बालियां झपटकर भाग गया। घटनाओं की जानकारी मिलते ही सेक्टर-19 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज किए। पुलिस ने तीन अलग-अलग एफआइआर दर्ज कर ली हैं।