Snapchat पर दोस्ती, फिर प्यार के नाटक कर चंडीगढ़ निवासी 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म, मोहाली का युवक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मोहाली। पुलिस ने चंडीगढ़ की 17 साल की 12वीं कक्षा की छात्रा से स्नैपचैट पर दोस्ती करके शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक मोहाली का रहने वाला है। उसने छात्रा धमकी दी थी कि अगर घर पर किसी को बताया तो जान से मार देगा।

छात्रा ने बयान में बताया कि आरोपित ने स्नैपचैट पर उससे दोस्ती की और प्यार का नाटक करते हुए बार-बार मिलने का दबाव बनाया। इसके बाद उसने शादी का वादा करके कई बार उसके साथ जबरदस्ती की। युवक ने कहा कि जैसे ही वह 18 साल की हो जाएगी, वह उससे शादी कर लेगा।