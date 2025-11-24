Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Snapchat पर दोस्ती, फिर प्यार के नाटक कर चंडीगढ़ निवासी 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म, मोहाली का युवक गिरफ्तार

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:05 PM (IST)

    चंडीगढ़ निवासी 12वीं की एक छात्रा को स्नैपचैट पर दोस्ती के बाद प्यार का नाटक करके धोखा दिया गया। इस मामले में मोहाली के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। छात्रा ने बताया कि युवक ने उसे बार-बार मिलने का दवाब बनाया। उसे धमकी दी कि अगर घर पर किसी को बताया तो जान से मार देगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छात्रा को मानसिक आघात से उबारने के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। पुलिस ने चंडीगढ़ की 17 साल की 12वीं कक्षा की छात्रा से स्नैपचैट पर दोस्ती करके शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक मोहाली का रहने वाला है। उसने छात्रा धमकी दी थी कि अगर घर पर किसी को बताया तो जान से मार देगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छात्रा ने बयान में बताया कि आरोपित ने स्नैपचैट पर उससे दोस्ती की और प्यार का नाटक करते हुए बार-बार मिलने का दबाव बनाया। इसके बाद उसने शादी का वादा करके कई बार उसके साथ जबरदस्ती की। युवक ने कहा कि जैसे ही वह 18 साल की हो जाएगी, वह उससे शादी कर लेगा।

    डर और धमकी के कारण छात्रा चुप रही, लेकिन जब बात परिवार को पता चली तो परिजनों ने तुरंत मोहाली महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते छात्रा का मेडिकल करवाया।

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छा को मानसिक आघात से उबारने के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था भी की गई है। पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों के इंटरनेट मीडिया इस्तेमाल पर नजर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत करें।