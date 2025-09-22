पटियाला के श्री काली माता मंदिर में नतमस्तक हुए सिसोदिया, पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए की प्रार्थना
शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों के कपाट खुलते ही मां के जयकारे लगने लगे। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने पटियाला स्थित श्री काली माता मंदिर में पूजा-अर्चना कर पंजाब की तरक्की और खुशहाली की कामना की। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए नई शुरुआत और सरकार के लोक भलाई कार्यों की सफलता के लिए प्रार्थना की।
जागरण संवाददाता, पटियाला। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां के दर्शन के लिए मंदिरों में लाखों श्रद्धालु पहुंचे। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भी पटियाला स्थित श्री काली माता मंदिर में पहुंचकर पूजा-अर्चना की। उन्होंने पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना की।
सिसोदिया ने कहा कि मां काली से प्रार्थना की है कि पिछले दिनों आई बाढ़ से पीड़ितों के लिए यह नवरात्र नई शुरुआत लेकर आए। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार के लोक भलाई, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सफलता के लिए भी प्रार्थना की।
तड़के चार बजे ही मंदिरों में लगी लाइनें
मंदिरों में सुबह ही श्रद्धालुओं की लाइनें लग गई। मन में श्रद्धा और मनोकामना लेकर श्रद्धालु तड़के चार बजे ही मंदिरों में पहुंच गए। जैसे ही मंदिरों के कपाट खुले तो मां के जयकारे लगने लगे। आम से लेकर खास सभी मां के दरबार में नतमस्तक हुए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।