    फेस्टिवल सीजन में खूब चमक रही चांदी, रेट सातवें आसमान पर, खरीदारों ने भी तोड़ा रिकॉर्ड, बाजारों में शॉर्टेज

    By Rajesh Dhall Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 06:08 PM (IST)

    इस धनतेरस पर चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, बाज़ार में भारी कमी है। लोग निवेश के लिए चांदी खरीद रहे हैं, जिससे कीमतें और बढ़ रही हैं। वर्तमान में चांदी 1 लाख 95 हजार रुपये प्रति किलो है और इस महीने के अंत तक 2.5 लाख रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। सोने के दामों में भी उछाल आया है, जिसका मुख्य कारण अमेरिका में सरकारी शटडाउन और वैश्विक अनिश्चितता है।

    लोगों में चांदी खरीदने का क्रेज ज्यादा दिखाई दे रहा है। कई आभूषण विक्रेताओं के पास चांदी का स्टाक खत्म हो गया है।

    राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। आमतौर पर जब भी किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उसकी खरीदारी कम हो जाती है, लेकिन सोना और चांदी पर ऐसा नहीं हो रहा है। हर दिन रिकाॅर्ड तोड़ रेट बढ़ रहे हैं तो लोग खरीदारी भी जमकर कर रहे हैं। इस धनतेरस के लिए लोग आभूषण के साथ निवेश के लिए भी सोना और चांदी जमकर खरीद रहे हैं। चांदी खरीदने का क्रेज ज्यादा दिखाई दे रहा है। कई आभूषण विक्रेताओं के पास चांदी का स्टाक खत्म हो गया है। चांदी तय रेट के मुकालबे ब्लैक में बिक रही है। इस समय चांदी का रेट एक लाख 95 हजार रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि 12 दिन पहले एक लाख 55 हजार रुपये था। बात अगर पिछली दीवाली की करें तो चांदी 91 हजार प्रति किलो थी ।

    विक्रेताओं के अनुसार, इस माह के अंत तक चांदी का रेट ढ़ाई लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की उम्मीद है। इसलिए हर कोई चांदी खरीदकर मालामाल होना चाहता है। सोने के दाम भी लगातार नए रिकार्ड बना रहे हैं।  24 कैरेट सोने का रेट प्रति ग्राम एक लाख 31 हजार 600 रुपये पहुंच गया है। आभूषण विक्रेताओं के अनुसार अगर ऐसा ही रहा तो इस साल के अंत तक सोने का रेट प्रति दस ग्राम डेढ़ लाख पहुंच जाएगा। पिछली दीवाली पर सोने का प्रति दस ग्राम का रेट 82 हजार रुपये था ।

    चंडीगढ़ ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सहदेव का कहना है कि सोने के साथ साथ चांदी के रेट ने सभी को हैरान कर दिया है । बाजार में चांदी की शार्टज हो रही है। असल में चांदी में हर कोई निवेश करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी जल्दी रेट कम होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। रेट बढ़ने के बावजूद सराफा बाजार में काफी चहल पहल है। सोने और चांदी के रेट ने अब तक के सारे रिकाॅर्ड तोड़ दिए हैं ।

