न्यूजीलैंड में नगर कीर्तन रोकने पर सिखों में रोष, पंजाब से उठी आवाज, केंद्र सरकार मामले को गंभीरता से ले

संवाद सहयोगी, मोहाली। न्यूजीलैंड में नगर कीर्तन को रोकने पर सिखों में रोष है। ऐसे में पंजाब से आवाज उठी है कि केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और उचित कार्रवाई करे ताकि कोई शरारती व्यक्ति दोबारा ऐसा न कर सके।

मोहाली में गुरुद्वारा तालमेल कमेटी के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जत्थेदार मनजीत सिंह मान और समूह कमेटी ने नगर कीर्तन को रोकने के मामले में कड़ी निंदा की है। कमेटी ने सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाले कट्टरपंथी और नफरत फैलाने वाले तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है।

दुनिया के सबसे शांतिप्रिय देशों में से गिने जाने वाले न्यूजीलैंड में शहीदी दिवसों के संदर्भ में सिख समुदाय की ओर से पूरी शांति और धार्मिक मर्यादा के साथ निकाले गए नगर कीर्तन को रोकने पर सिख समुदाय में गहरी चिंता और गुस्सा है।