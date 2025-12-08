Language
    झगड़े में की घायल व्यक्ति की मदद, बाप-बेटे ने फल विक्रेता पर कर दिया हमला; मोहाली में खौफनाक वारदात

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 01:37 PM (IST)

    मोहाली में सैनी कॉम्प्लेक्स के मालिक और उसके बेटे ने फल विक्रेता महावीर सिंह पर गलतफहमी के चलते कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल ...और पढ़ें

    गलतफहमी में दुकानदार पर कुल्हाड़ी से हमला (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, मोहाली। फेज-1 स्थित सैनी काम्प्लेक्स में गुरुवार को गलतफहमी के चलते फल विक्रेता महावीर सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया।

    इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें फेज-6 सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डाक्टरों ने उनके सिर पर आठ टांके लगाए। डाक्टर ने घटना की जानकारी संबंधित थाना पुलिस को भी दे दी है।

    महावीर सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले सैनी काम्प्लेक्स में दो लोगों में झगड़ा हुआ था। झगड़े में घायल हुए व्यक्ति को वह इलाज के लिए अस्पताल ले गया था।

    बाद में घायल के परिजन कॉम्प्लेक्स आए और मालिक से बहस करने लगे। उनका आरोप था कि कॉम्प्लेक्स के मालिक ने हमलावर को मौके से भगा दिया और उसे हथियार भी दिया।

    इसी बात को लेकर काम्प्लेक्स के मालिक को शक हो गया कि महावीर ने ही परिजनों को उकसाया है। इस गलतफहमी के कारण गुरुवार को काम्प्लेक्स के मालिक और उसके बेटे ने मिलकर महावीर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमला करने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

    इसके बाद आस पास के लोगों ने घायल को इलाज के लिए फेज-6 अस्पताल में भर्ती कराया है।