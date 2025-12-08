झगड़े में की घायल व्यक्ति की मदद, बाप-बेटे ने फल विक्रेता पर कर दिया हमला; मोहाली में खौफनाक वारदात

इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें फेज-6 सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डाक्टरों ने उनके सिर पर आठ टांके लगाए। डाक्टर ने घटना की जानकारी संबंधित थाना पुलिस को भी दे दी है।

जागरण संवाददाता, मोहाली। फेज-1 स्थित सैनी काम्प्लेक्स में गुरुवार को गलतफहमी के चलते फल विक्रेता महावीर सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया।

महावीर सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले सैनी काम्प्लेक्स में दो लोगों में झगड़ा हुआ था। झगड़े में घायल हुए व्यक्ति को वह इलाज के लिए अस्पताल ले गया था।

बाद में घायल के परिजन कॉम्प्लेक्स आए और मालिक से बहस करने लगे। उनका आरोप था कि कॉम्प्लेक्स के मालिक ने हमलावर को मौके से भगा दिया और उसे हथियार भी दिया।

इसी बात को लेकर काम्प्लेक्स के मालिक को शक हो गया कि महावीर ने ही परिजनों को उकसाया है। इस गलतफहमी के कारण गुरुवार को काम्प्लेक्स के मालिक और उसके बेटे ने मिलकर महावीर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमला करने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।