राज्य ब्यूरो, सुल्तानपुर लोधी। दिल्ली में भाजपा-अकाली दल में गठबंधन के बीच गुरु नानक जयंती व प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंजाब प्रवास के दौरान ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में श्रद्धापूर्वक मत्था टेका। इस पवित्र अवसर पर उन्होंने गुरु घर में अरदास कर देशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की तथा संगत के साथ मिलकर सेवा कार्य में भाग लिया।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार सुबह कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी स्थित इस पावन गुरुद्वारा साहिब पहुंचे। गुरु नानक जयंती के इस विशेष दिन परिसर में प्रवेश करने के पश्चात उन्होंने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेका और संगत के बीच बैठकर पावन गुरुबाणी का श्रवण किया।

उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से उनकी इच्छा थी कि सुल्तानपुर लोधी की उस पावन धरा के दर्शन करें, जहां बाबा गुरु नानक देव जी ने 14 वर्ष, 9 महीने और 13 दिन तपस्या की, पवित्र बेईं नदी में अलोप होकर पुनः प्रकट हुए और मानवता को 'एक ओंकार' का उद्घोष दिया। आज उनकी वह साध पूरी हुई है और वह स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं।

गुरु नानक देव के तीन मूल संदेश गुरु साहिब की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए श्री चौहान ने कहा कि बाबा गुरु नानक देव जी ने 'एक ओंकार' के माध्यम से यह संदेश दिया है कि परमात्मा एक है और हम सब उसी की संतान हैं। उन्होंने कहा कि हमें गुरु साहिब के तीन मूल संदेशों- 'नाम जपो, कीरत करो और वंड चखो' से सीधा नाता जोड़ना चाहिए।

इसका अर्थ है कि हम ईमानदारी से मेहनत कर अपनी आजीविका चलाएं, जो कुछ भी है उसे मिल-बांट कर खाएं, आपस में प्रेम, स्नेह व भाईचारा बनाए रखें तथा मां, बहन और बेटी का सदैव सम्मान करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बाबा गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में ही दुनिया की समस्त समस्याओं का समाधान निहित है और हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए।