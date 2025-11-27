Language
    आज पंजाब के दौरे पर शिवराज सिंह चौहान, मोगा में किसानों से करेंगे संवाद; जालंधर में समीक्षा बैठक

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:34 AM (IST)

    केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब दौरे पर हैं। अमृतसर पहुंचने के बाद वे मोगा रवाना हुए, जहाँ वे किसानों से संवाद करेंगे। जालंधर में मनरेगा लाभार्थियों से मुलाकात के बाद, वे ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। दौरे के अंत में, वे कृषि वैज्ञानिकों और किसानों से मिलेंगे।

    Hero Image

    आज पंजाब दौरे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को पंजाब दौरे पर पहुंचे हैं। देर रात 11.30 बजे वह अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुए।

    जिसके बाद वे मोगा के लिए रवाना हुए। उनके साथ पूर्व सांसद श्वेत मलिक और अमृतसर शहरी प्रधान हरविंदर सिंह संधू भी मौजूद रहे। चौहान 27 नवंबर को पूरे दिन पंजाब में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

    केंद्रीय मंत्री मोगा के मॉडल गांव रंसीह कलां में किसानों और ग्रामीणों से संवाद करेंगे। यहां वे पर्यावरण संरक्षण, फसल-अवशेष प्रबंधन, फसल विविधिकरण और आय बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

    गांव में स्थानीय स्तर पर अपनाए गए नवाचारों की भी जानकारी लेंगे। इसके बाद वे जालंधर स्थित के.एल. सहगल मेमोरियल हॉल में मनरेगा लाभार्थियों से मुलाकात कर रोजगार सृजन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में मनरेगा की भूमिका पर बात करेंगे।

    जालंधर जिला प्रशासनिक परिसर में वे ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की प्राथमिकताओं और पंजाब के लिए विशेष योजनाओं की जानकारी देंगे। अंत में वे सीपीआरआई, बदशाहपुर में कृषि वैज्ञानिकों और किसानों से मुलाकात करेंगे। दौरे के बाद वे अमृतसर से दिल्ली लौट जाएंगे।