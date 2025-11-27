आज पंजाब के दौरे पर शिवराज सिंह चौहान, मोगा में किसानों से करेंगे संवाद; जालंधर में समीक्षा बैठक

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को पंजाब दौरे पर पहुंचे हैं। देर रात 11.30 बजे वह अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुए।

जिसके बाद वे मोगा के लिए रवाना हुए। उनके साथ पूर्व सांसद श्वेत मलिक और अमृतसर शहरी प्रधान हरविंदर सिंह संधू भी मौजूद रहे। चौहान 27 नवंबर को पूरे दिन पंजाब में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

केंद्रीय मंत्री मोगा के मॉडल गांव रंसीह कलां में किसानों और ग्रामीणों से संवाद करेंगे। यहां वे पर्यावरण संरक्षण, फसल-अवशेष प्रबंधन, फसल विविधिकरण और आय बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

गांव में स्थानीय स्तर पर अपनाए गए नवाचारों की भी जानकारी लेंगे। इसके बाद वे जालंधर स्थित के.एल. सहगल मेमोरियल हॉल में मनरेगा लाभार्थियों से मुलाकात कर रोजगार सृजन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में मनरेगा की भूमिका पर बात करेंगे।