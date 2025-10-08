पंजाब में औद्योगिक क्रांति, शिवा टेक्सफैब्स का ₹815 करोड़ का निवेश; हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में कृषि के साथ औद्योगिक क्रांति हो रही है। लुधियाना में शिवा टेक्सफैब्स ने ₹815 करोड़ का निवेश किया है जिससे हज़ारों युवाओं को रोज़गार मिलेगा। सरकार की नीतियों ने उद्योगपतियों के लिए काम करना आसान बना दिया है। यह निवेश पंजाब को पसंदीदा जगह बना रहा है और अन्य कंपनियों को भी आकर्षित करेगा।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब, जो कभी कृषि प्रधान राज्य के रूप में जाना जाता था, अब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कृषि के साथ -साथ एक अभूतपूर्व औद्योगिक क्रांति का साक्षी बन रहा है। राज्य सरकार की प्रगतिशील और निवेशक-हितैषी नीतियों का ही परिणाम है कि लुधियाना में कपड़ा उद्योग के एक दिग्गज नाम, शिवा टेक्सफैब्स (Shiva Texfabs), ने ₹815 करोड़ के एक विशाल निवेश की घोषणा की है।

यह न केवल एक बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता है, बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति की दिशा में एक सशक्त मील का पत्थर है। लुधियाना, जिसे पहले से ही 'भारत के मैनचेस्टर' के रूप में जाना जाता है, इस निवेश के साथ अपनी वैश्विक पहचान को और मज़बूत करेगा। शिवा टेक्सफैब्स अपनी विस्तार योजना के तहत इस राशि का उपयोग एक अत्याधुनिक टेक्सटाइल और अपैरल विनिर्माण इकाई स्थापित करने में करेगा।

जब इतनी बड़ी फैक्ट्री लगती है, तो सबसे बड़ा फायदा रोज़गार का होता है। अनुमान है कि शिवा टेक्सफैब्स की इस नई यूनिट से पंजाब के हज़ारों युवाओं को सीधे नौकरी मिलेगी। यह सिर्फ नौकरी नहीं है, बल्कि हज़ारों परिवारों के लिए खुशहाली और बेहतर जीवन की गारंटी है। जब लोगों के पास काम होगा, तो उनकी कमाई बढ़ेगी और बाज़ार में भी रौनक आएगी।

मान सरकार की 'ईज़ी पॉलिसी' का जादू है। यह बड़ा निवेश ऐसे ही नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री मान की सरकार ने उद्योगपतियों के लिए काम करना बहुत आसान बना दिया है। अब फाइलें जल्दी पास होती हैं, और सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। सब कुछ साफ-सुथरा है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।

सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हैं जो कंपनियों को पंजाब में फैक्ट्री लगाने के लिए खास सहूलियतें देती हैं। शिवा टेक्सफैब्स के अधिकारियों ने खुद कहा है कि उन्हें पंजाब सरकार से बहुत अच्छा सहयोग मिला, जिससे उन्होंने तुरंत यह निवेश करने का फैसला कर लिया। यह निवेश उस विकास के चक्र को गति देगा, जिससे छोटे व्यवसायों और सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।

यह निवेश इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पंजाब अब निवेश के लिए सबसे पसंदीदा मंज़िल (Most Preferred Destination) के रूप में उभर रहा है। यह अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी पंजाब में अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगा।

पंजाब सरकार की पहल से हुआ यह ऐतिहासिक निवेश , राज्य के आर्थिक विकास में एक नया अध्याय जोड़ रहा है, जो निश्चित रूप से पंजाब को देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों की कतार में खड़ा कर देगा। शिवा टेक्सफैब्स लिमिटेड, एक सक्रिय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसकी स्थापना 2012 को लुधियाना, पंजाब, भारत में हुई थी। शिवा टेक्सफैब्स लिमिटेड, लुधियाना, पंजाब की एक प्रमुख कपड़ा निर्माता कंपनी है, जो प्रीमियम पॉलिएस्टर फिलामेंट, वर्स्टेड और स्पन पॉलिएस्टर यार्न सहित विभिन्न प्रकार के धागों के उत्पादन के साथ-साथ उच्च-प्रदर्शन वाले वस्त्रों में विशेषज्ञता रखती है।

यह कंपनी बड़े शिवा समूह का हिस्सा है और लुधियाना जिले में इसकी कई इकाइयाँ हैं। ये कुशल पेशेवरों की टीम के साथ मिलकर स्पन पॉलिएस्टर यार्न की गुणवत्ता सुनिश्चित रेंज प्रदान करते हैं। स्पन पॉलिएस्टर यार्न की ग्राहकों के बीच व्यापक मांग है क्योंकि यह विभिन्न मोटाई में उपलब्ध है और ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।

यह ₹815 करोड़ का निवेश सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि यह देश की दूसरी कंपनियों के लिए एक बड़ा संदेश है कि पंजाब अब व्यापार करने के लिए सबसे अच्छी जगह बन गया है। मान सरकार का यह कदम पंजाब को खेती के साथ-साथ उद्योगों का एक बड़ा केंद्र बनाने की ओर है, ताकि राज्य के युवाओं को बाहर न जाना पड़े और 'रंगला पंजाब' (समृद्ध पंजाब) का सपना सच हो सके।

यह निवेश पंजाब के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी और शानदार शुरुआत है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना 'मेक इन इंडिया' और 'मेक इन पंजाब' के विज़न को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री मान और उनकी टीम ने निवेशकों के लिए 'इज ऑफ डूइंग बिज़नेस' (Ease of Doing Business) को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।