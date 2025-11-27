'350वें शहीदी दिवस को राजनीतिक रंग दे रही मान सरकार', SGPC का पंजाब सरकार पर करारा हमला
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मन्न ने पंजाब सरकार पर 350वें शहीदी दिवस के आयोजनों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल कर रही है। एसजीपीसी का धार्मिक कार्यक्रम करवाना अधिकार है। ज्ञानी रघबीर सिंह को धर्म प्रचार के लिए छुट्टी दी गई है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मन्न ने 350वें शहीदी दिवस के आयोजनों को लेकर पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उनका कहना है कि 350वें शहीदी दिवस के आयोजन राजनीतिक मकसद से किए जा रहे हैं। पहले भी कई शताब्दियां आईं, लेकिन उस समय सरकार शांत रही। अब जब चुनाव नजदीक हैं, तभी सरकार इन धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजित कर रही है।
मन्न ने कहा कि एसजीपीसी सिखों की "मिनी पार्लियामेंट" है और धार्मिक कार्यक्रम करवाना उसका अधिकार है। सरकारों का काम इन कार्यक्रमों में सहयोग देना और विकास संबंधी जिम्मेदारियां निभाना होता है, न कि धार्मिक मामलों में दखल देना।
दरबार साहिब के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी रघुबीर सिंह को लंबी छुट्टी दिए जाने पर मन्न ने कहा कि उन्होंने पहले भी छुट्टी मांगी थी, जो उस समय मंजूर नहीं हुई। अब उन्हें चार महीने की छुट्टी दी गई है और वे इस अवधि में धर्म प्रचार का कार्य करेंगे।
