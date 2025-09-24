चंडीगढ़ के कई सेक्टरों में लगेगा पावर कट, पंजाब राजभवन, यूटी सचिवालय और ताज होटल की भी बिजली रहेगी बंद

चंडीगढ़ के कई सेक्टरों में वीरवार को बिजली की कटौती रहेगी। सेक्टर 19 27 28 33 ए एंड डी और अन्य क्षेत्रों में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। सेक्टर 22बी 5 6 7 11 2 और कुछ अन्य स्थानों पर दोपहर 2 बजे तक कट लगेगा। सेक्टर 21 32ए 34ए और कुछ अन्य क्षेत्रों में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक बिजली कटौती होगी।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जरूरी मरम्मत के कारण वीरवार को सेक्टर-19, 27, 28, 33 ए एंड डी, 32सी, गांव रायपुर, मक्खन माजरा, शास्त्री नगर, किशनगढ़ रोड पर फार्म हाउस और एमईएस ट्यूबवेल इनके कुछ एरिया में सुबह 10 से एक बजे तक पावर कट रहेगा।

सेक्टर-22बी, 5, 6, 7, 11, 2, 26, 16ए, 41, 42, 53, 54 के कुछ हिस्साें, मलोया कालोनी और गांव, पंजाब राजभवन, यूटी सचिवालय, वाणिज्यिक क्षेत्र, पुलिस स्टेशन, सामान्य अस्पताल, ताज होटल, पंजाब कला भवन, रोज गार्डन और रेड क्राॅस में कुछ जगह सुबह 10 से दो बजे तक बिजली कट रहेगा।