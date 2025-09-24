Language
    चंडीगढ़ के कई सेक्टरों में लगेगा पावर कट, पंजाब राजभवन, यूटी सचिवालय और ताज होटल की भी बिजली रहेगी बंद

    By Balwan Singh Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:32 PM (IST)

    चंडीगढ़ के कई सेक्टरों में वीरवार को बिजली की कटौती रहेगी। सेक्टर 19 27 28 33 ए एंड डी और अन्य क्षेत्रों में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। सेक्टर 22बी 5 6 7 11 2 और कुछ अन्य स्थानों पर दोपहर 2 बजे तक कट लगेगा। सेक्टर 21 32ए 34ए और कुछ अन्य क्षेत्रों में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक बिजली कटौती होगी।

    तीन से चार घंटे बंद रहेगी बिजली।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जरूरी मरम्मत के कारण वीरवार को सेक्टर-19, 27, 28, 33 ए एंड डी, 32सी, गांव रायपुर, मक्खन माजरा, शास्त्री नगर, किशनगढ़ रोड पर फार्म हाउस और एमईएस ट्यूबवेल इनके कुछ एरिया में सुबह 10 से एक बजे तक पावर कट रहेगा।

    सेक्टर-22बी, 5, 6, 7, 11, 2, 26, 16ए, 41, 42, 53, 54 के कुछ हिस्साें, मलोया कालोनी और गांव, पंजाब राजभवन, यूटी सचिवालय, वाणिज्यिक क्षेत्र, पुलिस स्टेशन, सामान्य अस्पताल, ताज होटल, पंजाब कला भवन, रोज गार्डन और रेड क्राॅस में कुछ जगह सुबह 10 से दो बजे तक बिजली कट रहेगा।

    सेक्टर-21, 32ए, 34ए, दड़वा, सराय बिल्डिंग, पुरानी-नई इंदिरा कालोनी और सुभाष नगर के कुछ हिस्सों में दोपहर दो से पांच बजे तक पावर कट रहेगा। सेक्टर-42 और गांव अटावा में शाम तीन से पांच बजे तक पावर कट रहेगा। सीपीडीएल के असिस्टेंट पावर कंट्रोलर ने यह जानकारी दी है। किसी भी सहायता और जानकारी के लिए काॅल सेंटर नंबर एवं व्हाट्सएप नंबर 9240216666 पर संपर्क कर सकते हैं।