15 साल पुराने दुष्कर्म कर हत्या करने वाला सीरियल किलर दोषी करार, सजा पर फैसला आज

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 15 साल पहले सेक्टर-38 में 21 वर्षीय छात्रा की बेरहमी से हत्या करने वाले सीरियल किलर मोनू कुमार को वीरवार को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। मोनू को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।

पिछले साल चंडीगढ़ पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली थी और सेक्टर-38 की शाहपुर कालोनी के रहने वाले मोनू कुमार को गिरफ्तार किया था। दोषी मोनू 14 साल तक पुलिस से बचता रहा था। वह इतना शातिर था कि अपने पास मोबाइल भी नहीं रखता था।

आखिर में पिछले साल पुलिस ने उसे शक के आधार पर पकड़ा और उसका डीएनए सैंपल लिया। पुलिस ने नेहा के शव से कुछ डीएनए सैंपल ले रखे थे और जब मोनू के डीएनए सैंपल को उनसे मिलाया गया तो वह मैच हो गए। इससे यह साबित हो गया कि मोनू ने ही नेहा का दुष्कर्म किया था और वह फिर उसकी हत्या कर दी थी।