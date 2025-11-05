केंद्र का बड़ा यू टर्न, PU सीनेट और सिंडिकेट में बदलाव को लेकर जारी नए नोटिफिकेशन रद; हो रहा था जमकर विरोध

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। केंद्र सरकार की ओर से 28 अक्टूबर को पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट और सिंडिकेट में बदलाव को लेकर जारी किए गए नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है।

सीनेटर सिंडिकेट में बदलाव को लेकर पिछले कई दिनों से पंजाब और चंडीगढ़ में जबरदस्त विरोध चल रहा था। सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जा रहा था।

नोटिफिकेशन में से नेट की 90 सीटों को घटकर 31 कर दिया गया था और सिंडिकेट के चुनाव भी पूरी तरह से खत्म कर दिए गए थे।