केंद्र का बड़ा यू टर्न, PU सीनेट और सिंडिकेट में बदलाव को लेकर जारी नए नोटिफिकेशन रद; हो रहा था जमकर विरोध
केंद्र सरकार ने सीनेट सिंडिकेट में किए गए बदलावों के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। यह फैसला विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद लिया गया है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सरकार का मानना है कि यह निर्णय विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और नियमों के अनुरूप है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। केंद्र सरकार की ओर से 28 अक्टूबर को पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट और सिंडिकेट में बदलाव को लेकर जारी किए गए नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है।
सीनेटर सिंडिकेट में बदलाव को लेकर पिछले कई दिनों से पंजाब और चंडीगढ़ में जबरदस्त विरोध चल रहा था। सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जा रहा था।
नोटिफिकेशन में से नेट की 90 सीटों को घटकर 31 कर दिया गया था और सिंडिकेट के चुनाव भी पूरी तरह से खत्म कर दिए गए थे।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।