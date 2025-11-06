बेअंत सिंह हत्याकांड के गवाह की सुरक्षा में सेंध! नशे में धुत मिला गार्ड, मौके से शराब की बोतलें बरामद

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के अहम गवाह बलविंदर सिंह बिट्टू की सुरक्षा में चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। बिट्टू की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस की 13वीं बटालियन का एक सुरक्षा गार्ड ड्यूटी के दौरान नशे में धुत पाया गया। यह घटना न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है, बल्कि एक बार फिर इस हाई-प्रोफाइल गवाह की जान को खतरा पैदा करती है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बलविंदर सिंह बिट्टू ने खुद चंडीगढ़ पुलिस को पूरी घटना की सूचना दी। शिकायत मिलने पर पीसीआर टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा गार्ड की हालत देखकर अधिकारी हैरान रह गए। पुलिस ने तुरंत स्थिति पर काबू पाया और घटनास्थल से शराब की दो बोतलें बरामद कीं।

बिट्टू के मुताबिक, पंजाब पुलिस की 13वीं बटालियन के कुछ जवान उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। इनमें से एक जवान बिना सूचना के छुट्टी पर चला गया, जबकि दूसरा जवान, जो उनकी सुरक्षा में तैनात था, ड्यूटी के दौरान नशे में पाया गया।

चंडीगढ़ पुलिस ने तुरंत पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना दी, जिसके बाद 13वीं बटालियन के अधिकारियों ने जाँच के आदेश दिए। बलविंदर सिंह बिट्टू को आश्वासन दिया गया है कि नशे में धुत पुलिसकर्मियों को तुरंत हटा दिया जाएगा और उनकी सुरक्षा के लिए नए, अनुशासित पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।