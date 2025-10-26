Language
    चंडीगढ़ में संस्कृति का रंगारंग उत्सव, SD कॉलेज के यूथ फेस्टिवल में 600 से ज्यादा छात्रों ने बिखेरी सांस्कृतिक विरासत की चमक

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 06:26 PM (IST)

    चंडीगढ़ के एसडी कॉलेज में 66वें पंजाब यूनिवर्सिटी ज़ोनल यूथ एंड हेरिटेज फेस्टिवल 2025 में 600 से अधिक छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक और कलात्मक गतिविधियों में भाग लिया। अधिकारियों ने छात्रों को सकारात्मक कार्यों में भाग लेने और अपनी विरासत से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित किया। यूथ फेस्टिवल ऊर्जा और उत्साह का संगम रहा, जहाँ छात्रों ने यादगार प्रदर्शन किया।

    एसडी कॉलेज में आयोजित 66 वें पीयू ज़ोनल यूथ एंड हेरिटेज फेस्टिवल में 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने दिखाई अपनी प्रतिभा (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज में शनिवार को शुरू हुए 66 वें पंजाब यूनिवर्सिटी ज़ोनल यूथ एंड हेरिटेज फेस्टिवल 2025-के दूसरे दिन रविवार को 600 से जयादा स्टूडेंट्स ने अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाई।

    इस इवेंट के दौरान, स्टूडेंट्स ने अलग-अलग एक्टिविटीज़ में अपना टैलेंट दिखाया, जिसमें स्किट, मिमिक्री, भांड, काली गायन, कविश्री, वार सिंगिंग, डिबेट, भाषण, कविता पाठ, मुहावरेदार, वार्तालाप, क्विज़, कढ़ाई, फुलकारी, बाग, दसूती, क्रॉस-स्टिच पाखी, डिजाइनिंग, क्रोशिया वर्क, बुनाई और मेहंदी शामिल थे।

    पूडा के एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और गमाडा, मोहाली के एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर राकेश कुमार पोपली ने इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के बारे में अपना विज़न शेयर किया।

    उन्होंने स्टूडेंट्स से अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कामों में लगाने, खुद को एक्सप्लोर करने और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि यूथ फेस्ट उभरते हुए कलाकारों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जो उन्हें क्रिएटिविटी और ताजगी से भर देता है। उन्होंने स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स और माता-पिता के प्रति ईमानदार रहने की सलाह दी, उन्हें सच्चा रोल मॉडल बताया और जीवन में सफलता की शुभकामनाएं दीं।

    पोपली ने कहा कि यूथ फेस्टिवल युवा दिमागों में नई जान डाल देता है। उन्होंने कहा कि टीचर ही गाइड करने वाली ताकत और रोल मॉडल होते हैं जो स्टूडेंट्स को अपनी काबिलियत को पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं।

    कॉलेज ऑडिटोरियम में छात्रों व शिक्षकों को संबोधित करते हुए, पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रो. वाईपी वर्मा ने कहा कि यूथ फेस्टिवल एनर्जी और जोश का मिलन स्थल है। उन्होंने कहा कि ऐसे फेस्टिवल कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और टीम वर्क बनाते हैं और प्रैक्टिकल लर्निंग का मौका देते हैं।

    इसे फेस्टिव सीज़न बताते हुए उन्होंने कहा कि असली डेवलपमेंट अपनी जड़ों और विरासत से जुड़ने में है, और साथ ही कहा कि यूथ फेस्ट स्टूडेंट्स को हमेशा याद रखने लायक मौके और यादें देता है।

    उन्होंने उनसे विरासत की लेगेसी को आगे बढ़ाने, स्किल, एनर्जी, इनोवेशन और मकसद के साथ विकसित भारत में योगदान देने और अगली पीढ़ी को देश की प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करने की अपील की।

    दूसरा दिन युवाओं की एनर्जी, खुशी और सेलिब्रेशन के साथ बहुत अच्छे नोट पर खत्म हुआ। स्टूडेंट्स ने पूरे जोश के साथ अपना टैलेंट दिखाया, जिससे यह दिन क्रिएटिविटी और खुशी से भरा एक यादगार दिन बन गया।