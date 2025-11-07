Language
    एससी आयोग ने प्रताप सिंह बाजवा को भेजा नोटिस, चुनाव प्रचार के दौरान स्टेज पर लगाई थी भाई जीवन सिंह की फोटो

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:24 PM (IST)

    पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को नोटिस जारी कर 10 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। यह नोटिस तरनतारन में चुनाव प्रचार के दौरान भाई जीवन सिंह की फोटो के इस्तेमाल से संबंधित है। आयोग ने तरनतारन के रिटर्निंग ऑफिसर को भी तलब किया है। 

    कैलाश नाथ, चंडीगढ़। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति कमीशन के चेयरमैन जसबीर सिंह गढ़ी ने विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को नोटिस जारी कर 10 नवंबर को अपना पक्ष रखने के लिए पेश होने के लिए कहा है। आयोग ने इस तरनतारन में पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने के दौरान भाई जीवन सिंह (भाई जैता सिंह) की फोटो लगाई थी।

    कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि चूंकि स्टेज पर सबसे सीनियर नेता प्रताप सिंह बाजवा ही थे, इसलिए उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 10 तारीख को आने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कमीशन ने तरनतारन के रिटर्निंग आफिसर (डिप्टी कमिश्नर) को भी नोटिस भेज कर 17 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है।

    चेयरमैन ने बताया यह सू-मोटो पंजाब राज अनुसूचित जाति कमीशन एक्ट-2004 की धारा 10 तहत (2) (एच) के तहत लिया गया है। कमीशन इसकी पड़ताल करेगी। बता दें कि भाई जैता सिंह वह शख्सियत थे, जो 9वें गुरु गुरु तेगबहादुर जी की शहादत के बाद उनका शीश लेकर पंजाब आए थे।

    गढ़ी ने बताया कि होर्डिंग में कई राजनीतिक नेताओं की फोटो लगी हुई है। जिसमें भाई जैता सिंह की फोटो लगाई गई है। यह फोटो प्रिंट से लेकर इंटरनेट मीडिया पर भी डाली गई है। कमीशन ने इसका संज्ञान लिया है। बता दें कि तरनतारन चुनाव के दौरान कमीशन ने कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ नोटिस निकाला है।

    बाजवा से पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रधान व लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है। वड़िंग ने केंद्र के पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय बूटा सिंह को ‘जमा काला’ कह कर संबोधित किया था।

    वड़िंग को कमीशन ने 6 नवंबर को तलब किया था। लेकिन राजा की तरफ से उनके वकील ने पेश होकर कमीशन को बताया कि वह तरनतारन उप चुनाव के बाद कमीशन के सामने पेश होंगे। वहीं, कमीशन ने तरानतारन के आरओ से भी जवाब तलब किया है।