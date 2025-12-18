'असली लड़ाई विधानसभा चुनावों में लड़ी जाएगी', जिला परिषद चुनावों के बाद राजा वड़िंग ने ठोकी ताल

Language
    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:15 AM (IST)

    पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के नतीजों पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने 'आप' सरकार पर हेराफे ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि वह जिला परिषद और ब्लाक समिति चुनाव के नतीजों से बिल्कुल भी हैरान नहीं हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में पार्टी उम्मीदवारों के प्रदर्शन से वे संतुष्ट हैं।

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मतगणना पर अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया में कहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार के आज्ञाकारी प्रशासन और पुलिस के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए वे नतीजों और रुझानों से हैरान नहीं हैं, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद पार्टी उम्मीदवारों के प्रदर्शन से वे संतुष्ट हैं।

    वड़िंग ने कहा कि ‘आप’ इन चुनावों में की गई हेराफेरी से बने नतीजों पर खुश हो सकती है, लेकिन वास्तव में इसकी अंतिम गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी को अब एक साल के भीतर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।

    यहां तक कि ‘आप’ के नेता भी इस बात को समझते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को डराने-धमकाने, जबरन नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने, उनके प्रचार में बाधाएं डाली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि असली लड़ाई विधानसभा चुनावों में लड़ी जाएगी।

    उन्होंने कहा कि जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ‘आप’ को हराया था, जब वह 13 संसदीय सीटों में से केवल तीन ही जीत सकी थी, उसी तरह फरवरी 2027 के विधानसभा चुनावों में भी यही दोहराया जाएगा।