    हरियाणा के CM नायब सैनी से मिलने पहुंचे सिंगर सतिंदर सरताज, ‘हिंद दी चादर’ गीत सुनाकर बांधा समां

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:33 PM (IST)

    प्रसिद्ध सूफ़ी गायक सतिंदर सरताज ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान पर आधारित अपना गीत 'हिंद दी चादर' सुनाया। मुख्यमंत्री ने गीत की गहराई और संदेश की सराहना की। सरताज ने कहा कि यह गीत गुरु तेग बहादुर जी की महान विरासत को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कलाकार के प्रयासों को सराहा।

    प्रसिद्ध गायक सतिंदर सरताज ने की हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। प्रसिद्ध सूफ़ी गायक डॉ. सतिंदर सरताज ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सरताज ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और आध्यात्मिक जीवन पर आधारित अपना भावपूर्ण गीत ‘हिंद दी चादर’ मुख्यमंत्री को सुनाया।

    मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गीत की गहराई और संदेश की सराहना करते हुए कहा कि सतिंदर सरताज ने अपनी कला के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के अद्वितीय बलिदान और मानवता के प्रति समर्पण की भावना को जीवंत कर दिया है।

    सरताज ने कहा कि यह गीत “हिंद दी चादर” गुरु तेग बहादुर जी की उस महान विरासत को नमन है, जिन्होंने धर्म, मानवता और सच्चाई की रक्षा के लिए अपना सिर कटा दिया, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।

    इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कलाकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे गीत नई पीढ़ी को अपने इतिहास और गुरुओं के मूल्यों से जोड़ने का माध्यम बनते हैं।

     