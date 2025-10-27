हरियाणा के CM नायब सैनी से मिलने पहुंचे सिंगर सतिंदर सरताज, ‘हिंद दी चादर’ गीत सुनाकर बांधा समां

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। प्रसिद्ध सूफ़ी गायक डॉ. सतिंदर सरताज ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सरताज ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और आध्यात्मिक जीवन पर आधारित अपना भावपूर्ण गीत ‘हिंद दी चादर’ मुख्यमंत्री को सुनाया।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गीत की गहराई और संदेश की सराहना करते हुए कहा कि सतिंदर सरताज ने अपनी कला के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के अद्वितीय बलिदान और मानवता के प्रति समर्पण की भावना को जीवंत कर दिया है।