    दुनिया भर के सिखों से SAD चीफ सुखबीर की अपील, कहा- 'खालसा पंथ को नेतृत्वविहीन करने की गहरी साजिश को करें पराजित'

    By Inderpreet Singh<br/> Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने दुनियाभर के सिखों से खालसा पंथ को नेतृत्वविहीन करने की साजिश को विफल करने की अपील की है। उन्होंने सिखों से एकजुट होकर पंथ की रक्षा करने का आह्वान किया और कहा कि कुछ ताकतें पंथ को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। बादल ने अकाली दल की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

    सिखों को नेतृत्वविहीन करने की षड्यंत्र का पूरी दुनिया के सिख पराजित करें : सुखबीर। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने दुनिया भर के सिखों से अपील करते हुए कहा कि सिख धार्मिक संस्थानों पर नियंत्रण हासिल करने व खालसा पंथ को नेतृत्वविहीन करने का गहरा षड्यंत्र को पहचान कर इसे पराजित करना चाहिए।

    नई दिल्ली में शनिवार को नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें बलिदान दिवस पर एसजीपीसी द्वारा आयोजित एक संगोष्ठि को संबोधित करते हुए सुखबीर ने चेतावनी दी कि खालसा पंथ और पंथक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए जो नापाक खेल खेला जा रहा है।

    उन्होंने कहा कि खालसा पंथ आज अभूतपूर्व वैचारिक और राजनीतिक हमले का सामना कर रहा है। देश के शक्तिशाली तत्वों ने समुदाय के अंदर अवसरवादी गद्दारों को लुभाकर अकाली दल को बदनाम करने और सिख जनता को गुमराह करने के लिए अपने सामाजिक और मीडिया अभियानों को प्रायोजित करके सिखों के तीन सर्वोच्च धार्मिक राजनीतिक संस्थाओं श्री अकाल तख्त साहिब, एसजीपीसी और शिरोमणि अकाली दल पर नियंत्रण करने की रणनीति पर चल रही है।

    ये सिख विरोधी साजिशें पंजाब के बाहर हमारे पवित्र तख्तों सहित हमारे धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने में पहले ही सफल हो चुके हैं। अब उनकी नजरें हमारे सर्वोच्च धार्मिक जगह श्री हरिमंदिर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब पर गड़ी हुई हैं।

    साजिशकर्ता जानते हैं कि वे सिखों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाकर सिख धर्म पर कब्जा करने के लिए अपने गुर्गों को स्थापित करके ही इस साजिश में कामयाब हो सकते हैं। वे दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में पहले ही कामयाब हो चुके हैं, जहां सिख धार्मिक स्थान अब गैर-सिख सरकारों के सीधे नियंत्रण में हैं।

    इस सेमिनार में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार स. कुलदीप सिंह गड़गज, एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी, दिल्ली अकाली दल अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना और मनजीत सिंह जीके ने भी अपने विचार प्रकट किए ।