तरनतारन उपचुनाव: प्रत्याशी का पुलिस कर्मी कर रहे हैं पीछा, अकाली दल ने आयोग को दर्ज करवाई शिकायत

उन्होने कहा कि ये लोग अपने कर्तव्य के लिए कोई लिखित आदेश या आधिकारिक अनुमति नहीं दिखा पाए। यह भी पाया गया कि वे जिस वाहन का इस्तेमाल कर रहे थे, वह एक निजी कार थी , जिसपर नकली नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिसके कारण उनके इरादे साफ जाहिर होते हैं और गंभीर चिंता का विषय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनो व्यक्ति वर्दी में नहीं थे, जिससे उनकी आधिकारिक क्षमता पर संदेह पैदा होता है।



उन्होंने कहा कि पूरी घटना का वीडियो घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बनाई है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पर यह मामला अकाली उम्मीदवार और उनके पारिवारिक सदस्यों को डराने-धमकाने का मामला है जो सरकारी मशीनरी के इशारे पर किया गया है।



एडवोकेट कलेर ने कहा कि ऐसे में चुनाव आयोग को इस घटना की तत्काल जांच का आदेश देना चाहिए, जिसमें संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका भी शामिल हो, जांच के परिणाम आने तक उपरोक्त नामित अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए और उम्मीदवार और उनके परिवार को आगे किसी भी तरह के उत्पीड़न यां धमकी को रोकने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान पुलिस कर्मियों को सादे कपड़ों, नकली नंबर प्लेट वाले निजी वाहनों का उपयोग करते हुए और बिना लिखित अनुमति के कैसे तैनात किया जा सकता है।

















