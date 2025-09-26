नारेबाजी करते हुए वेल में आए सत्ता पक्ष, सीएम मान और वित्त मंत्री अपने सीट पर बैठे रहे; सदन 20 मिनट के लिए स्थगित

चंडीगढ़ विधानसभा सत्र में अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला जहां सत्तापक्ष के विधायक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सहित कुछ मंत्री ही अपनी सीटों पर बैठे रहे। विधायकों की नाराजगी का कारण केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ राहत में पंजाब के साथ कथित पक्षपातपूर्ण व्यवहार था।

नारेबाजी करते हुए वेल में आए सत्ता पक्ष। वीडियो से ली गई फोटो