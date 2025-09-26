Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नारेबाजी करते हुए वेल में आए सत्ता पक्ष, सीएम मान और वित्त मंत्री अपने सीट पर बैठे रहे; सदन 20 मिनट के लिए स्थगित

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:03 PM (IST)

    चंडीगढ़ विधानसभा सत्र में अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला जहां सत्तापक्ष के विधायक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सहित कुछ मंत्री ही अपनी सीटों पर बैठे रहे। विधायकों की नाराजगी का कारण केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ राहत में पंजाब के साथ कथित पक्षपातपूर्ण व्यवहार था।

    prefferd source google
    Hero Image
    नारेबाजी करते हुए वेल में आए सत्ता पक्ष। वीडियो से ली गई फोटो

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। विधानसभा सत्र में पहली बार सत्तापक्ष नारेबाजी करते हुए वेल में आ गया। सदन को बीस मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। पहली बार सत्ता पक्ष के विधायक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केवल मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सहित दो अन्य मंत्री ही अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। स्पीकर ने सभी से अपनी सीटों पर बैठने को कहा। सत्ता पक्ष के विधायक इस बात से नाराज थे कि केंद्र सरकार ने बाढ़ में वित्तीय मुआवजा देने में पंजाब के साथ पक्षपात किया है।