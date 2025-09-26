नारेबाजी करते हुए वेल में आए सत्ता पक्ष, सीएम मान और वित्त मंत्री अपने सीट पर बैठे रहे; सदन 20 मिनट के लिए स्थगित
चंडीगढ़ विधानसभा सत्र में अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला जहां सत्तापक्ष के विधायक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सहित कुछ मंत्री ही अपनी सीटों पर बैठे रहे। विधायकों की नाराजगी का कारण केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ राहत में पंजाब के साथ कथित पक्षपातपूर्ण व्यवहार था।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। विधानसभा सत्र में पहली बार सत्तापक्ष नारेबाजी करते हुए वेल में आ गया। सदन को बीस मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। पहली बार सत्ता पक्ष के विधायक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए।
केवल मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सहित दो अन्य मंत्री ही अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। स्पीकर ने सभी से अपनी सीटों पर बैठने को कहा। सत्ता पक्ष के विधायक इस बात से नाराज थे कि केंद्र सरकार ने बाढ़ में वित्तीय मुआवजा देने में पंजाब के साथ पक्षपात किया है।
