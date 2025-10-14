राज्य में ‘रोशन पंजाब’ योजना शुरू, 5 हजार करोड़ रुपये के निवेश से हर घर, खेत और उद्योग को मिलेगी लगातार बिजली

डिजिटल डेस्क, चंड़ीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने पंजाब को बिजली कटौती से मुक्त कराने के लिए ‘रोशन पंजाब’ योजना की शुरुआत की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य अगले वर्ष तक राज्य के हर घर, खेत और उद्योग को 24 घंटे सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री ने कहा “यह केवल बिजली का नहीं, बल्कि पंजाब के उज्जवल भविष्य का सपना है।” इस योजना के तहत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा बिजली क्षेत्रीय खर्च है। बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा और पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन के चेयरमैन अजय कुमार सिन्हा इस परियोजना की निगरानी कर रहे हैं।

सरकार का उद्देश्य है कि न कोई किसान अंधेरे में रहे, न कोई फैक्ट्री बिजली के अभाव में बंद पड़े। जीवीके थर्मल प्लांट अब सरकार के नियंत्रण में राज्य सरकार ने गोइंदवाल साहिब स्थित जीवीके थर्मल प्लांट का अधिग्रहण कर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया है।

इससे बिजली उत्पादन का सीधा नियंत्रण राज्य के पास आ गया है। साथ ही, पच्छवाड़ा खदान से कोयले की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, ताकि बिजली उत्पादन में कोई बाधा न आए। ‘रोशन पंजाब’ योजना के तहत पूरे राज्य में नए सबस्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, पुराने स्टेशनों का नवीनीकरण हो रहा है और नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जा रही हैं।